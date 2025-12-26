Κουλούρης: Ασταμάτητος ο Έλληνας φορ, σκόραρε ξανά με την Αλ Ούλα (vid)
Είναι από τους πρωταγωνιστές της Αλ Ούλα την φετινή σεζόν. Άλλωστε αποκτήθηκε από τον σύλλογο για ακριβώς αυτόν τον σκοπό, για να σκοράρει. Ο λόγος φυσικά για τον Ευθύμη Κουλούρη που δεν απογοητεύει με την φανέλα της νέας του ομάδας.
Μετά το χατ τρικ της προηγούμενης αγωνιστικής, ο Κουλούρης βρήκε και πάλι τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, αυτή τη φορά στην ισοπαλία της Αλ Ούλα απέναντι στην Αλ Τζαμπαλάιν (2-2).
Μόλις στο 3ο λεπτό του ματς, ο Κουλούρης σκόραρε από κοντά μετά από γύρισμα του συμπαίκτη του από τα αριστερά. Γκολ με το οποίο έφτασε τα 11 σε 13 εμφανίσεις με την Αλ Ούλα, ενώ συνολικά αυτό ήταν το 14 τέρμα του την φετινή σεζόν.
هدف! ⚽️
كولوريوس يهز الشباك ويفتتح التسجيل للعلا 🥅#الجبلين_العلا | #دوري_يلو pic.twitter.com/kKhX2iUBtC— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) December 25, 2025
Παρά το γκολ του Έλληνα επιθετικού, το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 2-2, με την Αλ Ούλα να είναι στην 4η θέση στην δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και να βρίσκεται σταθερά στο κυνήγι της ανόδου στην πρώτη κατηγορία.
