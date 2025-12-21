Ακόμα μια φανταστική εμφάνιση από τον Ευθύμη Κουλούρη στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος με χατ τρικ υπέγραψε τη νίκη της Αλ Ούλα με 5-1 επί της Αλ Τζαντάλ.

Ασταμάτητος στη Σαουδική Αραβία ο Ευθύμης Κουλούρης! Ο Έλληνας επιθετικός διανύει εξαιρετική σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και ηγείται της προσπάθειας της Αλ Ούλα για προβιβασμό στη Saudi Pro League!

Αυτή τη φορά ο πρώην φορ των ΠΑΟΚ κι Ατρομήτου υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του με 5-1 πετυχαίνοντας χατ τρικ κόντρα στην Αλ Τζαντάλ.

Συγκεκριμένα σημείωσε δυο γκολ με το αριστερό κι ένα ακόμα με κεφαλιά φτάνοντας τα 10 συνολικά στη Σαουδική Αραβία μέσα σε μόλις δώδεκα παιχνίδια. Παράλληλα με αυτή τη νίκη η Αλ Ούλα ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και παρέμεινε σε τροχιά ανόδου.