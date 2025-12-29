Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εμφανίστηκε στα Globe Soccer Awards με ένα ρολόι που κυριολεκτικά αξίζει όσο μια περιουσία.

Μια από τις πιο λαμπερές προσωπικότητες που βρέθηκαν στο Ντουμπάι για τα φετινά Globe Soccer Awards ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας πως ακόμη έχει κίνητρο για το ποδόσφαιρο και εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα καταφέρει να φτάσει τα 1000 γκολ καριέρας.

Ωστόσο, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το «φανταχτερό» ρολόι στο χέρι του CR7. Ένα υπερπολυτελές αξεσουάρ, το οποίο κοστίζει όσο μια περιουσία, ήτοι 700.000 ευρώ!

Πρόκειται για ένα Patek Philippe Nautilus Chronograph, με αριθμό αναφοράς 5980/1400G, το οποίο ξεχωρίζει για τα χαρακτηριστικά και τη «σπανιότητά» του, καθώς και τα υλικά κατασκευής.

Μεταξύ των χαρακτηριστικών που διακρίνουν αυτό το κομμάτι είναι η χρήση λευκού χρυσού 18 καρατίων για τους δείκτες και τις ωρολογιακές ενδείξεις. Παράλληλα, τόσο η στεφάνη όσο και το λουράκι είναι πλήρως διακοσμημένα με διαμάντια, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την αξία του και το καθιστά αντικείμενο που προορίζεται για συλλέκτες υψηλού προφίλ, όπως ο Πορτογάλος.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το συγκεκριμένο ρολόι αποτέλεσε ειδική παραγγελία του αστέρα της Αλ Νασρ και ήρθε να προστεθεί στην ακριβή συλλογή του.