Απόλυτος ο Κριστιάνο: «Θα φτάσω σίγουρα τα 1000 γκολ» (vid)
Η αλήθεια είναι πως δεν απέχει πολύ, από τον στόχο που έχει θέσει για το επόμενο (βραχυπρόθεσμο) διάστημα ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έδωσε το «παρών» στα ετήσια βραβεία Globe Soccer, όπου μάλιστα βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Μέσης Ανατολής, σε μια τελετή που φυσικά η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν «σάρωσε».
Όταν ανέβηκε στο πόντιουμ, ο CR7 αναφέρθηκε στους στόχους του, τονίζοντας πως στα 41 του χρόνια έχει ακόμη κίνητρο και όρεξη για ποδόσφαιρο, και θέλει να κατακτήσει κι άλλους τίτλους.
Φυσικά, δεν παρέλειψε να μιλήσει και για το...target των 1000 γκολ καριέρας, από τα οποία απέχει 44, καθώς τη δεδομένη στιγμή μετράει 956. Μάλιστα, τόνισε πως σίγουρα θα καταφέρει να πιάσει αυτό το milestone.
🚨 Cristiano Ronaldo: “I want more titles and I will reach that number”. 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣@Globe_Soccer 🎥 pic.twitter.com/SH3uTkoCSC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2025
