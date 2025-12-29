Απόλυτος ο Κριστιάνο: «Θα φτάσω σίγουρα τα 1000 γκολ» (vid)

Απόλυτος ο Κριστιάνο: «Θα φτάσω σίγουρα τα 1000 γκολ» (vid)

Κριστιάνο ψαλίδι

bet365

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν ξεκάθαρος στο podium των Globe Soccer Awards, λέγοντας πως σίγουρα θα φτάσει τα 1000 γκολ καριέρας.

Η αλήθεια είναι πως δεν απέχει πολύ, από τον στόχο που έχει θέσει για το επόμενο (βραχυπρόθεσμο) διάστημα ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έδωσε το «παρών» στα ετήσια βραβεία Globe Soccer, όπου μάλιστα βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Μέσης Ανατολής, σε μια τελετή που φυσικά η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν «σάρωσε».

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025 by Novibet: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς!
image

Όταν ανέβηκε στο πόντιουμ, ο CR7 αναφέρθηκε στους στόχους του, τονίζοντας πως στα 41 του χρόνια έχει ακόμη κίνητρο και όρεξη για ποδόσφαιρο, και θέλει να κατακτήσει κι άλλους τίτλους.

 

Φυσικά, δεν παρέλειψε να μιλήσει και για το...target των 1000 γκολ καριέρας, από τα οποία απέχει 44, καθώς τη δεδομένη στιγμή μετράει 956. Μάλιστα, τόνισε πως σίγουρα θα καταφέρει να πιάσει αυτό το milestone.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα