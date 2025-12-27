Ιωαννίδης: «Θα σκοράρω πολλά γκολ»

Ο Φώτης Ιωαννίδης μίλησε σε πορτογαλικό μέσο για τον Παυλίδη, τον ανταγωνισμό στην επίθεση και τη δίψα του για γκολ και τίτλο στα πορτογαλικά!

Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει προσαρμοστεί πλήρως στη Λισαβόνα και στη Σπόρτινγκ. Ο 25χρονος επιθετικός έχει ήδη σημειώσει έξι γκολ και τρεις ασίστ σε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας ότι μπορεί να αφήσει το στίγμα του στους «Λιοντάρια».

Σε συνέντευξη στο CNN Πορτογαλίας, ο Έλληνας φορ μίλησε για τον συμπατριώτη του Παυλίδη, τον ανταγωνισμό στην επίθεση με τον Λουίς Σουάρες αλλά και τις φιλοδοξίες της Σπόρτινγκ για τον τίτλο:

«Με τον Παυλίδη είμαστε αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο, αλλά καλοί φίλοι εκτός γηπέδου. Μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει, είναι ένας πολύ καλός παίκτης και χαίρομαι για αυτόν», ανέφερε αρχικά ο Ιωαννίδης.

Για την ομάδα του και την κατάσταση στο πρωτάθλημα, πρόσθεσε: «Υπάρχουν τρεις μεγάλες ομάδες, αλλά πιστεύω ότι είμαστε η πιο ολοκληρωμένη και παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο». Όσο για την Πόρτο και τη Μπενφίκα: «Η Πόρτο είναι λίγο μπροστά από τη Μπενφίκα, λόγω της διαφοράς οκτώ βαθμών».

Fotis Ioannidis já fala um pouco português 😂💚 pic.twitter.com/uzKhhT4Ndw — Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) December 26, 2025

Σχετικά με την κατάκτηση του τρίτου συνεχόμενου τίτλου, ο Ιωαννίδης εμφανίζεται αισιόδοξος: «Όλοι νιώθουμε ότι είναι εφικτό και μας το μεταφέρουν». Παρά την...αυξανόμενη φήμη του, παραμένει ταπεινός: «Πρέπει να ανταγωνίζομαι, να παλεύω για κάθε θέση, χρειάζεται να δίνω περισσότερα. Αλλά ξέρω τι μπορώ να προσφέρω και με τον χρόνο θα γίνω καλύτερος».

Αναφερόμενος στον προπονητή του Ρούι Μπόρζες, τόνισε: «Δεν γνώρισα προσωπικά τον Ρούμπεν Αμόριμ, έναν εξαιρετικό προπονητή. Αλλά ο δικός μας είναι επίσης φανταστικός, καλός άνθρωπος, ταπεινός, επικοινωνεί καλά μαζί μας και για όλα αυτά είναι καλός προπονητής».

Και για να κλείσει η συνέντευξη ο Ιωαννίδης δοκίμασε να μιλήσει πορτογαλικά με τη βοήθεια της δημοσιογράφου και είπε χαμογελώντας: «Θα σκοράρω πολλά γκολ».