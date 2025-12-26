Η Ρέξαμ έκλεισε το 2025 με μία συναρπαστική ανατροπή, επιστρέφοντας από το εις βάρος της 1-3 στο 5-3 δίνοντας νέα... πνοή στο όνειρο της Premier League.

Είχε έναν ακριβώς μήνα να «γευτεί» τη νίκη. Όμως ο τρόπος με τον οποίο η Ρέξαμ επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με 5-3, γλύκανε τους φιλάθλους της αφήνοντάς τους τις καλύτερες υποσχέσεις ανόδου από το νέο έτος! Η ομάδα του Mr. Deadpool, Ράιαν Ρέινολντς βρέθηκε να χάνει με 1-3 στο 24ο λεπτό φέρνοντας τα πάντα... τούμπα στην συνέχεια.

O Μουρ στο 28' αναπτέρωσε το ηθικό της ομάδας του μειώνοντας, στο 51 ο Λόνγκμαν ισοφάρισε και στο 76' ο Μουρ και πάλι έβαλε μπροστά στο σκορ την Ρέξαμ μέσα σε... εορταστικό πανδαιμόνιο! Το «κερασάκι» στο τελικό 5-3 έβαλε ο Γουίντας από την άσπρη βούλα.

Η νίκη ανέβασε την ομάδα του Φιλ Πάρκινσον στους 31 βαθμούς απέχοντας πλέον 5 από τις θέσεις που οδηγούν στα play-offs ανόδου στην Premier League. Για τους... λάτρεις της ιστορίας, αυτό ήταν το παραγωγικό ματς σε Boxing Day της Championship από το 1970!

Θυμίζουμε ότι τη σεζόν 2022/2023 προβιβάστηκε στην League Two, ακολούθησε η άνοδος στην League One και πριν από μερικούς μήνες εκείνη στην Championship, κάνοντας πραγματικότητα ένα όνειρο... τρελό και ανυπόστατο μερικά χρόνια πριν. Οι οπαδοί της Ρέξαμ έχουν κάθε λόγο να ελπίζουν σε ακόμη ένα «θαύμα»!