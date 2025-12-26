Σαλάχ: Μήπως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου; (Poll)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ βλέπει τον χρόνο να του συμπεριφέρεται σαν εχθρός, το «Άνφιλντ» διχασμένο και μπροστά του μια ευκαιρία αποχώρησης με τον τρόπο που του αρμόζει...

«Kυλάει αργά, αλλά περνάει γρήγορα» λέει μια από τις πιο γνωστές ρήσεις γύρω από το μυστήριο του χρόνου και ο Μοχάμεντ Σαλάχ τους τελευταίους μήνες μπορεί να καταλάβει αυτή τη φράση καλύτερα από τον καθένα στο Λίβερπουλ. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός άλλωστε από την στιγμή που ολόκληρη η πόλη είχε υποκλιθεί για να δοξάσει τον δικό της «Φαραώ», τον «προφήτη» πίσω από το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν ήταν αναγκασμένοι να ακούν την καζούρα από τους αντίστοιχους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το ποιος έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα, ποιος είναι το μεγάλο αφεντικό της Premier League. Ήταν η περίοδος όπου ολόκληρη η πόλη γιόρταζε, ίσως με ένα αίσθημα ανακούφισης μετά ένα διάστημα αμφιβολίας για τη νέα εποχή που θα ακολουθούσε μετά τη φυγή του Γιούργκεν Κλοπ.

Όπως συνηθίζει εδώ και κοντά μια δεκαετία, ο Αιγύπτιος ήταν εκεί για να της δείξει το δρόμο και με μια εκκωφαντική σεζόν να την οδηγήσει στην κορυφή της Premier League. Λίγους μήνες αργότερα ωστόσο, τίποτα δεν θυμίζει την ευφορία του καλοκαιριού. Η Λίβερπουλ κατρακυλάει, ο Άρνε Σλοτ παλεύει να βρει λύση και ο «ήρωας» του Μέρσεϊσαϊντ πέρασε στην αντίπερα όχθη λειτουργώντας σαν πόλος διχασμού.

Λόγια... εμπρηστικά στη Λίβερπουλ

«Μου φαίνεται πως ο σύλλογος με έχει πετάξει στα δύσκολα. Έτσι αισθάνομαι. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος ήθελε να ρίξει όλη την ευθύνη πάνω μου. Το καλοκαίρι πήρα πολλές υποσχέσεις και μέχρι τώρα είμαι τρεις σερί αγώνες στον πάγκο, οπότε δεν μπορώ να πω ότι κράτησαν τις υποσχέσεις τους. Είχα πει πολλές φορές ότι είχα καλή σχέση με τον προπονητή και ξαφνικά δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι όπως το βλέπω εγώ, φαίνεται πως κάποιος δεν με θέλει στον σύλλογο».

Μέσα από τρεις προτάσεις ο Μοχάμεντ Σαλάχ προκάλεσε έκρηξη... υδρογόνου εντός της Λίβερπουλ. Μπουχτισμένος από τον... πάγκο που έφαγε με το «φτυάρι» από τον Άρνε Σλοτ, ο Αιγύπτιος ξεσπάθωσε κατά πάντων στον σύλλογο κι έβαλε το εγώ του πάνω από την ομάδα. Στίβεν Τζέραρντ, Μάικλ Όουεν και Τζέιμι Κάραγχερ ακολούθως ηγήθηκαν μιας σταυροφορίας που ήθελε να κάψει στην «πυρά» τον Αιγύπτιο, σαν τον έκπτωτο άγγελο του Μέρσεϊσαϊντ.

Ο θρύλος, ο Φαραώ, ο άνθρωπος των 250 γκολ. Κανένας τίτλος δεν θα μπορούσε να τον σώσει από την κριτική. Και ιδίως από τον Άρνε Σλοτ, ο οποίος σαν άμεση απάντηση τον άφησε εκτός αποστολής από το επόμενο ματς απέναντι στην Ίντερ και του έδωσε χρόνο να αναλογιστεί τα λόγια του. Στις συζητήσεις που ακολούθησαν μεταξύ τους προέκυψε λευκός καπνός κι ένα είδος ανακωχής που επέτρεψε στον Σαλάχ να πατήσει ξανά το χορτάρι στον αγώνα με τη Μπράιτον. Στο φινάλε έδωσε το σύνθημα στις εξέδρες του «Άνφιλντ» για να τον αποθεώσουν, σαν μια επίδειξη δύναμης προς τον προπονητή του.

Ήταν το τελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ προτού ο Αιγύπτιος αναχωρήσει από την Αγγλία για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και να δώσει χρόνο ώστε το ερώτημα να παγιωθεί. Το «Ανφιλντ» μπορεί να συγχωρέσει τον θρύλο του ή το «You'll Never Walk Alone» θα υποχωρήσει μπροστά στις προσταγές του modern football; Σε μια περίοδο άλλωστε όπου ο ρομαντισμός εκλείπει με γοργούς ρυθμούς, ο Σαλάχ έχει παρακινήσει με τον τρόπο του τη Λίβερπουλ ώστε να ετοιμάσει τα χαρτιά του διαζυγίου.

Στα 33 του χρόνια έχει χάσει σε έκρηξη και ταχύτητα, εμφανίζεται πολλές φορές βιαστικός στις αποφάσεις του στο γήπεδο και τα φετινά του νούμερα φαίνεται πως ούτε θα πλησιάσουν τον απολογισμό των 34 γκολ και των 23 ασίστ που σημείωσε κατά την περσινή του πορεία με τη Λίβερπουλ. Φέτος ο τέταρτος καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ψηφοφορία της Χρυσής Μπάλας παλεύει να ξεπεράσει το φράγμα των έξι γκολ και ο πληγωμένος εγωισμός του δεν εκτιμήθηκε από τους οπαδούς στο «Άνφιλντ».

Μια πάγια τακτική «εκβιασμού»

Με τα λόγια του άφησε να εννοηθεί πως ενδεχομένως είναι η τελευταία του σεζόν στο Μέρσεϊσαϊντ, μια τακτική βέβαια που έχει ακολουθήσει και στο (πρόσφατο) παρελθόν. Ήταν τέτοια εποχή το 2024 όταν ο Αιγύπτιος σε δημόσιες δηλώσεις του πετούσε το μπαλάκι στη διοίκηση της Λίβερπουλ, τονίζοντας πως το θέμα της ανανέωσής του ανήκει στα χέρια του κλαμπ. Ένα χρόνο μετά, το επαναλαμβάνει ξανά. Πετάει την «καυτή πατάτα» στο κλαμπ με έναν τρόπο που μοιάζει εκβιαστικός. Αυτή τη φορά ωστόσο, μπορεί να το πληρώσει.

Το status του θρύλου άλλωστε μπορεί να παραμένει, αλλά ο χρόνος είναι αμείλικτος και η φόρμα παροδική. Οι υπερδυνάμεις του υποχωρούν και στα μάτια του «Ανφιλντ» κινδυνεύει να γίνει ξανά θνητός και μάλιστα αμαρτωλός... Ο χρόνος του δείχνει τα σημάδια. Και μαζί τον τρόπο για μια έξοδο με ψηλά το κεφάλι, αποφεύγοντας να μετατραπεί σε βάρος. όπως πολλοί θρύλοι στο παρελθόν. «Δεν βλέπω τον Μο Σαλάχ να παίζει για τη Λίβερπουλ την επόμενη σεζόν. Όμως, του αξίζει ένα μωσαϊκό στο Kop. Του αξίζει να φέρει την οικογένειά του, τη σύζυγό του και τα παιδιά του στο γήπεδο μετά το τελευταίο του παιχνίδι και να γιορταστεί πραγματικά για όσα έχει κάνει ως παίκτης της Λίβερπουλ.

Οπότε, άσε στην άκρη τις διαφορές σου με τον προπονητή και σκέψου να μείνεις απλώς τρεις ή τέσσερις μήνες στη Λίβερπουλ» ήταν η συμβουλή του Κάραγχερ, έστω κι αν ο Άγγλος έχει αποδείξει στο παρελθόν πως δεν τρέφει και μεγάλη συμπάθεια προς τον Αιγύπτιο. Το ενδεχόμενο του διαζυγίου ωστόσο το ερχόμενο καλοκαίρι δεν είναι μια σκέψη ανοίκεια προς τον υπόλοιπο φίλαθλο κόσμο της Λίβερπουλ. Ένα κοινό που βλέπει τον ήρωά του να ξεθωριάζει. Που κινείται ένα βήμα τη φορά πιο κοντά στην απομυθοποίηση. Κι ίσως ο μόνος τρόπος για να τη διαφυλάξει να είναι ένα «αντίο» που έχει τη δύναμη ακόμα να πικράνει...

