Η Boxing Day για πρώτη φορά θα περάσει «αόρατη» στην Premier League και το Gazzetta εξηγεί τους λόγους που φέτος είναι πιο φτωχή από ποτέ...

Εποχή Χριστουγέννων στο ποδόσφαιρο και η σκέψη πάει αυτόματα σε ένα και μόνο γεγονός: Boxing Day στην Premier League. Με ρίζες από τη δεκαετία του 1950, η 26η Δεκεμβρίου έχει εδραιωθεί στην αγγλική κουλτούρα ως ημέρα ποδόσφαιρου, μια ιδανική ημερομηνία όπου οι οικογένειες μπορούν να περάσουν μαζί την ημέρα τους στα αγγλικά γήπεδα για να παρακολουθήσουν αγώνες από χαμηλότερες κατηγορίες έως τον θαυμαστό κόσμο της Premier League.

Φέτος ωστόσο η παράδοση έσπασε... Την επομένη των Χριστουγέννων το πρόγραμμα του αγγλικού πρωταθλήματος είναι (τουλάχιστον) φτωχό, καθώς το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα στο «Ολντ Τράφορντ» είναι το μοναδικό που θα διεξαχθεί από τα συνολικά δέκα της αγωνιστικής. Για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τη διαφορά, ένα χρόνο πριν η Boxing Day «έσφυζε» από ζωή με οκτώ αγώνες που καθήλωσαν Αγγλία κι Ευρώπη.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα... γκρεμίζει την Boxing Day

Το ερώτημα είναι... γιατί; Ποιος ήταν ο λόγος που η παράδοση ράγισε για το 2025; Και μήπως μιλάμε για τέλος εποχής; Η απάντηση στο πρώτο σκέλος βέβαια δεν είναι τόσο απλή και ουσιαστικά προκλήθηκε από έναν συνδυασμό παραγόντων. Κυρίως ωστόσο αφορά την αύξηση των ευρωπαϊκών αγώνων και την επιρροή τους στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η σεζόν της Premier League αποτελείται πλέον ουσιαστικά από 33 αγωνιστικές που διεξάγονται τα Σαββατοκύριακα και πέντε εμβόλιμες αγωνιστικές μεσοβδόμαδα.

Μια αυστηρή κατανομή που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρόκλησης προγραμματισμού, η οποία περιλαμβάνει τις εγχώριες διοργανώσεις, όπως το FA Cup και το League Cup, καθώς και τις ευρωπαϊκές, δηλαδή το Champions League, το Europa League και το Conference League. Αυτός ο συνδυασμός των 33 + 5 αγωνιστικών είναι η βάση πάνω στην οποία η Premier League πουλά τα πέντε πακέτα τηλεοπτικών δικαιωμάτων στους τηλεοπτικούς παρόχους της Αγγλίας. Η ιδιαιτερότητα φέτος έγκειται στο γεγονός ότι η 26η Δεκεμβρίου πέφτει Παρασκευή, οπότε θεωρείται μέρος μιας αγωνιστικής Σαββατοκύριακου.

Όπερ σημαίνει πως οι περισσότεροι αγώνες έχουν μετατεθεί για το Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, διασφαλίζοντας παράλληλα πως θα τηρηθεί η δέσμευση της Premier League για τουλάχιστον 48 ώρες ανάπαυσης μεταξύ των αγώνων που δίνουν οι ομάδες κατά την εορταστική περίοδο. Αυτό σημαίνει βέβαια πως πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός και η παράδοση της Boxing Day δεν κινδυνεύει.

Η απάντηση της Premier League

Όπως τα εξήγησε καλύτερα άλλωστε και η ίδια η Premier League με ανακοίνωση πίσω στον Οκτώβριο, από το 2026 το πρόγραμμα θα επιστρέψει στην... φυσιολογική του ροή: «Η Premier League θα ήθελε να αναγνωρίσει τις συνθήκες που οδήγησαν στη μείωση του αριθμού των αγώνων που διεξάγονται τη Boxing Day τη φετινή σεζόν, γεγονός που επηρεάζει μια σημαντική παράδοση του αγγλικού ποδοσφαίρου. Πλέον υπάρχουν αρκετές προκλήσεις στον προγραμματισμό των αγώνων της Premier League, οι οποίες έχουν τις ρίζες τους στην επέκταση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

«Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Premier League να καταλήξει ουσιαστικά σε μια διοργάνωση με 33 αγωνιστικές Σαββατοκύριακου — λιγότερες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν, παρότι από το 1995 παραμένει ένα πρωτάθλημα 380 αγώνων. Με λιγότερα διαθέσιμα Σαββατοκύριακα, η Λίγκα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς “πέφτει” το ημερολόγιο. Ωστόσο, μπορεί να διαβεβαιώσει ότι την επόμενη σεζόν θα διεξαχθούν περισσότεροι αγώνες την Boxing Day, καθώς η ημερομηνία θα συμπίπτει με Σάββατο».