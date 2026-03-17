Μπορεί η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και η Γουέστ Μπρομ να μην έχουν κάποια ιστορική αντιπαλότητα, ωστόσο τέτοιες μέρες το 2002, έλαβε χώρα ένα ματς που έμεινε στην ιστορία για τους λάθους λόγους, καθώς είναι το μοναδικό μέχρι σήμερα στην Αγγλία που διακόπηκε λόγω... έλλειψης παικτών!

Οι δύο ομάδες μετείχαν στη Β' κατηγορία και συναντήθηκαν στο Bramall Lane στις 16 Μαρτίου, με τις Λεπίδες να είναι στη μέση της βαθμολογίας και τους Μπάγκις να μάχονται για την άνοδο στην Premier League. Η αποβολή του τερματοφύλακα Τρέισι στα πρώτα λεπτά δυσκόλεψε την αποστολή της Γιουνάιτεντ, που βρέθηκε να χάνει στο 18' με γκολ του Ντόμπι. Τα πράγματα κυλούσαν ομαλά, μέχρι ο ΜακΙνες να κάνει το 2-0 στο 63' και τον Νιλ Γουόρνοκ να περάσει ως αλλαγή τους Σάντος και Σούφο. Αμφότεροι, θα αποβάλλονταν δευτερόλεπτα αργότερα και κάπου εκεί το πράγμα θα ξέφευγε...

Τα... προηγούμενα τίναξαν το ματς στον αέρα

Ο Ζορζ Σάντος βρέθηκε στον ίδιο αγωνιστικό χώρο με τον Άντι Τζόνσον για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έναν χρόνο, όταν ο δεύτερος, ως ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ, είχε χτυπήσει με αγκωνιά τον αντίπαλό του και τον είχε στείλει στο νοσοκομείο με διπλό κάταγμα στην οφθαλμική κοιλότητα και σπασμένη μύτη. Ο 32χρονος τότε αμυντικός συνάντησε ξανά τον Ουαλό διεθνή και αρχικά αρνήθηκε να του δώσει το χέρι όταν τον είδε πριν τον αγώνα. Μόλις βρέθηκαν αμφότεροι στο χορτάρι, ο Σάντος δεν έχασε χρόνο και έκανε ένα τρομακτικό τάκλιν στον Τζόνσον στο κέντρο του γηπέδου, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με συνοπτικές διαδικασίες!

Ακολούθησε σύρραξη, με τον Σούφο, που είχε περάσει στο ματς μαζί με τον Σάντος, να ρίχνει κουτουλιά στον ΜακΙνες και να αποβάλλεται και αυτός. Με οκτώ παίκτες πλέον, η Σέφιλντ δέχτηκε και τρίτο γκολ στο 77', με τα πράγματα να γίνονται ακόμη πιο περίεργα στη συνέχεια, καθώς δύο παίκτες των γηπεδούχων αποχώρησαν στα επόμενα λεπτά επικαλούμενοι τραυματισμούς. Άλλες αλλαγές δεν υπήρχαν, έτσι, το ματς διακόπηκε, με τη λίγκα να αποφασίζει να διατηρήσει το 3-0 υπέρ της Γουέστ Μπρομ και να τιμωρήσει με πρόστιμο 10.000 λιρών τη Γιουνάιτεντ.

Ο Γουόρνοκ δεν παραδέχτηκε ποτέ το αν έδωσε την εντολή στους παίκτες του να αποχωρήσουν επίτηδες, ενώ Σάντος και Σούφο τιμωρήθηκαν με έξι ματς αποκλεισμό και δεν θα έπαιζαν ξανά για τις Λεπίδες, αποχωρώντας σύντομα για άλλες πολιτείες...