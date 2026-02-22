Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχτηκαν, καθώς η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στην Σέφιλντ Γουένσντεϊ, δεν ξέχασε τον Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στον αγώνα της Κυριακής (22/2) κόντρα στην Σέφιλντ Γουένσντεϊ πανηγύρισε τη νίκη με 2-1 και στο φινάλε του αγώνα απέδωσε φόρο τιμής στον Τζορτζ Μπάλντοκ.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα με την ομάδα μαζεμένη και στη μέση την ελληνική σημαία, όπου στο κέντρο αναγράφεται η λέξη Starman, όπως συνήθιζαν να τον αποκαλούν. Ο Μπάλντοκ, που έχασε τη ζωή του τον Οκτώβριο του 2024, είχε αγωνιστεί στο σύλλογο από το 2017 έως το 2024 και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Η ομάδα δεν τον ξέχασε και μετά τη νίκη στο ντέρμπι έδειξε για ακόμη μια φορά, μες σε ένα κλίμα ιδιαίτερα συγκινητικό.