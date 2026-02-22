Σέφιλντ Γιουνάιτεντ: Απέτισε φόρο τιμής στον Μπάλντοκ
Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στον αγώνα της Κυριακής (22/2) κόντρα στην Σέφιλντ Γουένσντεϊ πανηγύρισε τη νίκη με 2-1 και στο φινάλε του αγώνα απέδωσε φόρο τιμής στον Τζορτζ Μπάλντοκ.
Χαρακτηριστική είναι η εικόνα με την ομάδα μαζεμένη και στη μέση την ελληνική σημαία, όπου στο κέντρο αναγράφεται η λέξη Starman, όπως συνήθιζαν να τον αποκαλούν. Ο Μπάλντοκ, που έχασε τη ζωή του τον Οκτώβριο του 2024, είχε αγωνιστεί στο σύλλογο από το 2017 έως το 2024 και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Η ομάδα δεν τον ξέχασε και μετά τη νίκη στο ντέρμπι έδειξε για ακόμη μια φορά, μες σε ένα κλίμα ιδιαίτερα συγκινητικό.
Sheffield United paid tribute to George Baldock after their Steel City derby win ❤️ pic.twitter.com/ScXWhCPQo6— Sky Sports (@SkySports) February 22, 2026
