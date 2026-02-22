Σέφιλντ Γιουνάιτεντ: Απέτισε φόρο τιμής στον Μπάλντοκ

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ: Απέτισε φόρο τιμής στον Μπάλντοκ

Αγγελική Μαγκανά
baldock_3

bet365

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχτηκαν, καθώς η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στην Σέφιλντ Γουένσντεϊ, δεν ξέχασε τον Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στον αγώνα της Κυριακής (22/2) κόντρα στην Σέφιλντ Γουένσντεϊ πανηγύρισε τη νίκη με 2-1 και στο φινάλε του αγώνα απέδωσε φόρο τιμής στον Τζορτζ Μπάλντοκ.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα με την ομάδα μαζεμένη και στη μέση την ελληνική σημαία, όπου στο κέντρο αναγράφεται η λέξη Starman, όπως συνήθιζαν να τον αποκαλούν. Ο Μπάλντοκ, που έχασε τη ζωή του τον Οκτώβριο του 2024, είχε αγωνιστεί στο σύλλογο από το 2017 έως το 2024 και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Η ομάδα δεν τον ξέχασε και μετά τη νίκη στο ντέρμπι έδειξε για ακόμη μια φορά, μες σε ένα κλίμα ιδιαίτερα συγκινητικό.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα