Απίστευτο περιστατικό στην Αλβανία: Ο τερματοφύλακας εγκατέλειψε μόνος του το ματς!

Μάρθα Χωριανοπούλου
Ο Ζερεμί Βασού άφησε την Μπίλις με 10 παίκτες, αποχωρώντας μόνος του στο 42’ της ήττας 4-1 από τη Βόρα, προκαλώντας χάος στο γήπεδο.

Χαοτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο «Selman Stërmasi» κατά την αναμέτρηση της Μπίλις με τη Βόρα για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος Superiore. Η Βόρα επικράτησε με 4-1, όμως το παιχνίδι θα μείνει αξέχαστο για τον Γάλλο τερματοφύλακα της Μπίλις, Ζερεμί Βασού.

Στο 42ο λεπτό, ενώ το σκορ ήταν 2-0 υπέρ της Βόρα, ο Βασού αποφάσισε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Έβγαλε τα γάντια και τη φανέλα του και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια, προκαλώντας σοκ σε συμπαίκτες και θεατές. Ο διαιτητής τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα και στη θέση του πέρασε ο Μπεκάι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μουσταφά μείωσε προσωρινά το σκορ για την Μπίλις στο 54’, αλλά τα δύο γκολ του Κασάλα στο 77’ και 80’ «κλείδωσαν» τη νίκη της Βόρα.

 

     

