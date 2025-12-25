Απίστευτο περιστατικό στην Αλβανία: Ο τερματοφύλακας εγκατέλειψε μόνος του το ματς!

Ο Ζερεμί Βασού άφησε την Μπίλις με 10 παίκτες, αποχωρώντας μόνος του στο 42’ της ήττας 4-1 από τη Βόρα, προκαλώντας χάος στο γήπεδο.

Χαοτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο «Selman Stërmasi» κατά την αναμέτρηση της Μπίλις με τη Βόρα για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος Superiore. Η Βόρα επικράτησε με 4-1, όμως το παιχνίδι θα μείνει αξέχαστο για τον Γάλλο τερματοφύλακα της Μπίλις, Ζερεμί Βασού.

Στο 42ο λεπτό, ενώ το σκορ ήταν 2-0 υπέρ της Βόρα, ο Βασού αποφάσισε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Έβγαλε τα γάντια και τη φανέλα του και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια, προκαλώντας σοκ σε συμπαίκτες και θεατές. Ο διαιτητής τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα και στη θέση του πέρασε ο Μπεκάι.

Albanian football strikes again



After conceding 2 goals against Vora the goalkeeper of Bylis Jeremy Vachoux decided to leave the game on his own (the coach didn’t even said anything to him)



He left the pitch angry and went straight to the locker room pic.twitter.com/FSIdrlTaJK Δείτε Επίσης Gazzetta Awards 2025 by Novibet: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς! December 24, 2025

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μουσταφά μείωσε προσωρινά το σκορ για την Μπίλις στο 54’, αλλά τα δύο γκολ του Κασάλα στο 77’ και 80’ «κλείδωσαν» τη νίκη της Βόρα.