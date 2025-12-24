Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επένδυσε περίπου 8 εκατ. ευρώ σε δύο υπερπολυτελείς βίλες σε ιδιωτικό νησί της Σαουδικής Αραβίας, προσβάσιμα μόνο από θάλασσα ή αέρα!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να ζει σε ρυθμούς απόλυτης χλιδής. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ και η σύντροφός του, Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, προχώρησαν στην αγορά δύο πολυτελών κατοικιών συνολικής αξίας περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα ιδιωτικό νησί της Σαουδικής Αραβίας.

Πρόκειται για το νησί Nujuma, που βρίσκεται περίπου 16 μίλια ανοικτά των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας και είναι προσβάσιμο μόνο με σκάφος ή υδροπλάνο. Μια πραγματική όαση πολυτέλειας και απομόνωσης, σχεδιασμένη για όσους αναζητούν απόλυτη ιδιωτικότητα. Η επένδυση αυτή έρχεται ως… σταγόνα στον ωκεανό για τον CR7, ο οποίος υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι νέο διετές συμβόλαιο με την Αλ-Νασρ, αξίας περίπου 566 εκατομμυρίων ευρώ, παραμένοντας στο σαουδαραβικό πρωτάθλημα.

Οι δύο βίλες, κόστους περίπου 3,5 εκατομμυρίων λιρών η καθεμία, είναι χτισμένες πάνω στη θάλασσα και σχηματίζουν έναν εντυπωσιακό κυκλικό σχεδιασμό. Το αρχιτεκτονικό τους αποτύπωμα φέρει την υπογραφή του διάσημου Βρετανού αρχιτέκτονα Λόρδου Νόρμαν Φόστερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία κατοικία διαθέτει τρία υπνοδωμάτια και προορίζεται για οικογενειακή χρήση, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια. Το ζευγάρι φέρεται να είναι από τους πρώτους ιδιοκτήτες στο Nujuma. Το νησί προσφέρει πολυτελείς παροχές, όπως γήπεδο γκολφ, κορυφαία εστιατόρια και εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, ενώ στο άμεσο μέλλον αναμένεται να λειτουργήσουν συνολικά 11 πολυτελή resorts.

Ο ίδιος ο Ρονάλντο, μιλώντας στη Saudi Gazette, δήλωσε: «Είναι πραγματικά μοναδικό από κάθε άποψη. Από την πρώτη μας επίσκεψη, η Χεορχίνα κι εγώ νιώσαμε μια βαθιά σύνδεση με αυτό το νησί και τη φυσική του ομορφιά. Είναι ένα μέρος που μας χαρίζει γαλήνη και ηρεμία».