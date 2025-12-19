Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στο Instagram μία φωτογραφία του μετά τη σάουνα αποδεικνύοντας ότι είναι σε απίστευτη φόρμα και στα 39 του.

Λίγο πριν συμπληρώσει 40 χρόνια ζωής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δείχνει ότι η ηλικία για εκείνον εξακολουθεί να είναι ένα νούμερο.

Η πρόσφατη φωτογραφία του Πορτογάλου σούπερ σταρ μετά τη σάουνα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς ο ίδιος εμφανίζεται να φορά μαγιό της δικής του μάρκας, με το σώμα του να είναι πιο γυμνασμένο από ποτέ.

Η ανάρτησή του μέσα σε μόλις μία ώρα ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια likes στο Instagram, κάτι το οποίο είναι σύνηθες για τον στράικερ της Αλ Νασρ που γίνεται αμέσως viral.