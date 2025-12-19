Κριστιάνο Ρονάλντο: Η αδιανόητη φωτογραφία του μόλις έχει βγει από τη σάουνα
Λίγο πριν συμπληρώσει 40 χρόνια ζωής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δείχνει ότι η ηλικία για εκείνον εξακολουθεί να είναι ένα νούμερο.
Η πρόσφατη φωτογραφία του Πορτογάλου σούπερ σταρ μετά τη σάουνα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς ο ίδιος εμφανίζεται να φορά μαγιό της δικής του μάρκας, με το σώμα του να είναι πιο γυμνασμένο από ποτέ.
Η ανάρτησή του μέσα σε μόλις μία ώρα ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια likes στο Instagram, κάτι το οποίο είναι σύνηθες για τον στράικερ της Αλ Νασρ που γίνεται αμέσως viral.
Δείτε το post του
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.