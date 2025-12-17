Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Ο υπερυπολογιστής προβλέπει Μαρόκο - Τι ισχύει με τον Ελ Καμπί

Ο υπερυπολογιστή της Opta προέβλεψε το Μαροκο του Ελ Καμπί ως τον νικητή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Μόλις τέσσερις ημέρες απομένουν για την έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής που θα διεξαχθεί από τις 21/12 έως και τις 18 Ιανουαρίου του νέου έτους στα γήπεδα του Μαρόκο και θα έχει έντονο «ελληνικό» στοιχείο, αφού θα συμμετέχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές από την ελληνική Superleague με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τους Ελ Καμπί και Μπρούνο από τον Ολυμπιακό, τον Ζίνι από την ΑΕΚ και τους Ντέσερς και Λαφόν από τον Παναθηναϊκό.

Ποια είναι τα φαβορί της διοργάνωσης

Όπως συμβαίνει κατα κόρον στις παραμονές των μεγάλων διοργανώσεων, ο υπερυπολογιστής της Opta προβλέπει τις ομάδες που θα είναι οι διεκδικήτριες του τίτλου, αλλά και αυτή που μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους και να κατακτήσει το τρόπαιο.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία λοιπόν, τις περισσότερες πιθανότητες κατάκτησης συγκεντρώνει η διοργανώτρια χώρα, το Μαρόκο με 19,1%, το οποίο θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να στεφθεί πρωταθλητής Αφρικής για πρώτη φορά μετά το 1976. Ακολουθεί με μεγάλη απόσταση η πολυνίκης του θεσμού Αίγυπτος με 12,4% και από κοντά έπονται η Σενεγάλη (12,3%) και η Αλγερία (12%). Για την ιστορία τις λιγότερες πιθανότητες για κατάκτηση τις έχουν η Μποτσουάνα και η Ζιμπάμπουε, με την Opta να τις δίνει αμφότερες ποσοστό μόλις 0,2%.

𝐀𝐅𝐂𝐎𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟓: Opta Supercomputer Predictions 📈



The Africa Cup of Nations begins this week, with hosts Morocco among the sides looking to dethrone reigning champions Côte d’Ivoire.



Here are the Opta supercomputer's pre-tournament projections. pic.twitter.com/ziTgomxRYu December 15, 2025

Τι ισχύει με Ελ Καμπί αν φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης

Ο 32χρόνος άσος του Ολυμπιακού θα απουσιάζει, σχεδόν σίγουρα, μέχρι τις 29/12 αφού το Μαρόκο αναμένεται να περάσει εύκολα από τον όμιλο με Κομόρες, Μαλί και Ζάμπια και έτσι χάσει τον αγώνα των Ερυθρόλευκων με την Κηφισιά το ερχόμενο Σάββατο 20/12.

Αν τελικά η διοργανώτρια χώρα φτάσει μέχρι τέλους, τότε ο διεθνής επιθετικός θα απουσιάσει ακόμα στα παιχνίδια των Πειραιωτών κόντρα στον ΟΦΗ (03/01) για το Super Cup, στον Ατρόμητο (10/01) και τον Αστέρα Τρίπολης (17/01) για τη Superleague, ενώ αμφίβολος θα θεωρηθεί και για τον «τελικό» εναντίον της Λεβερκούζεν (20/01) στα πλαίσια της 5ης αγωνιστική της League Phase του Champions League.