Ολυμπιακός: Επίσημα στο Copa Africa ο Ελ Καμπί, τα ματς που χάνει
Ήταν δεδομένο και πλέον είναι επίσημο. Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί είναι μόνιμο μέλος της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και όπως αναμενόταν κλήθηκε στην εθνική του ομάδα ενόψει του Copa Africa, κάτι που σημαίνει πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα τον στερηθεί σε προσεχή ματς του Ολυμπιακού.
Η FIFA όρισε ως ημερομηνία αποδέσμευσης των παικτών από τους συλλόγους την 15η Δεκεμβρίου, κάτι που σημαίνει πως μετά τον αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (14/12, 20:00) θα ενσωματωθεί στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.
Ο «killer» των Πειραιωτών θα χάσει δεδομένα το παιχνίδι με την Κηφισιά στο Φάληρο για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League (20/12, 20:30) και η επιστροφή του από το τουρνουά που ολοκληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου θα κριθεί με βάση την πορεία της εθνικής του, η οποία είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης.
Η εθνική του επιθετικού του Ολυμπιακού είναι στο ίδιο group με Μαλί, Ζάμπια και Κομόρες, με τη φάση των ομίλων να ολοκληρώνεται στις 29 Δεκεμβρίου. Εφόσον το Μαρόκο φτάσει μέχρι τέλους ο Ελ Καμπί θα χάσει και τα πρώτα ματς των Ερυθρόλευκων για το 2026, με τον ΟΦΗ για το Super Cup (3/1) και με Ατρόμητο (εντός) - Αστέρα AKTOR (εκτός) για το πρωτάθλημα.
اللائحة الرسمية لمنتخبنا الوطني المستدعاة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا — المغرب 2025 🏆— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 11, 2025
The official squad list called up for our National Team for the CAF Africa Cup of Nations — Morocco 2025#DimaMaghrib 🇲🇦 | #AFCON2025 pic.twitter.com/t86rcbpdDp
