Όπως αναμενόταν, ο «killer» του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Καμπί, κλήθηκε στην εθνική ομάδα του Μαρόκου για το Copa Africa.

Ήταν δεδομένο και πλέον είναι επίσημο. Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί είναι μόνιμο μέλος της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και όπως αναμενόταν κλήθηκε στην εθνική του ομάδα ενόψει του Copa Africa, κάτι που σημαίνει πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα τον στερηθεί σε προσεχή ματς του Ολυμπιακού.

Η FIFA όρισε ως ημερομηνία αποδέσμευσης των παικτών από τους συλλόγους την 15η Δεκεμβρίου, κάτι που σημαίνει πως μετά τον αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (14/12, 20:00) θα ενσωματωθεί στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.

Ο «killer» των Πειραιωτών θα χάσει δεδομένα το παιχνίδι με την Κηφισιά στο Φάληρο για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League (20/12, 20:30) και η επιστροφή του από το τουρνουά που ολοκληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου θα κριθεί με βάση την πορεία της εθνικής του, η οποία είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης.

Η εθνική του επιθετικού του Ολυμπιακού είναι στο ίδιο group με Μαλί, Ζάμπια και Κομόρες, με τη φάση των ομίλων να ολοκληρώνεται στις 29 Δεκεμβρίου. Εφόσον το Μαρόκο φτάσει μέχρι τέλους ο Ελ Καμπί θα χάσει και τα πρώτα ματς των Ερυθρόλευκων για το 2026, με τον ΟΦΗ για το Super Cup (3/1) και με Ατρόμητο (εντός) - Αστέρα AKTOR (εκτός) για το πρωτάθλημα.