Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μίλησε στο κανάλι της Σπόρτινγκ για την προσαρμογή του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και την εμφάνισή του απέναντι στην Άβες.

Η Σπόρτινγκ δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Άβες και επέστρεψε στις νίκες στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 6-0. Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος βρέθηκε στο αρχικό σχήμα του Ρουί Μπόρζες.

Ο Έλληνας διεθνής είχε καθοριστικό ρόλο στο ματς μοιράζοντας δύο ασίστ και η παρουσία του κρίθηκε ως καταλυτική, κάτι το οποίο κλήθηκε να σχολιάσει και στο επίσημο κανάλι της Σπόρτινγκ.

Ο 24χρονος μπακ μίλησε στο Sporting TV και τόνισε ότι παρά την εξαιρετική του εμφάνιση βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία προσαρμογής, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες της μετάβασης από το ελληνικό στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι καλό να μοιράζεις ασίστ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα προσαρμόζομαι στην ομάδα. Δεν έχω δείξει ακόμα όλες τις ικανότητές μου. Η προσαρμογή από το ελληνικό πρωτάθλημα στο πορτογαλικό, το να παίζω σε αγώνες του Champions League, να παίζω εναντίον μεγάλων συλλόγων, με σπουδαίους συμπαίκτες, δεν ήταν εύκολη. Ακόμα προσαρμόζομαι, δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ για να βελτιωθώ. Αλλά έχω πολύ ταλαντούχους συμπαίκτες γύρω μου, προσπαθούν να με βοηθήσουν πολύ. Τους επόμενους μήνες θα δω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Όλοι πιέζουν ο ένας τον άλλον».

