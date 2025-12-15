Ο Βαγιαννίδης εντυπωσιάζει και οι Πορτογάλοι θυμήθηκαν τα bonus: «Πόσα ματς θέλει ακόμα για να πληρώσει η Σπόρτινγκ τον Παναθηναϊκό»

Η απόδοση του Βαγιαννίδη έκανε τους Πορτογάλους να επαναφέρουν στην επικαιρότητα τα μπόνους που έχει να πληρώσει ο Παναθηναϊκός.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έβγαλε δύο ασίστ το Σάββατο (13/12) στη νίκη της Σπόρτινγκ με 6-0 επί της AVS, με τον ίδιο να αγωνίζεται καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα και να κάνει ένα από τα καλύτερά του παιχνίδια.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ μπορεί να μην έχει καταφέρει ακόμα να καθιερωθεί στην πορτογαλική ομάδα, αφού έχει σοβαρό ανταγωνισμό μιας με τον 21χρονο Ισπανό Ιβάν Φρεσνέδα, που είναι διεθνής με την Κ21 της Ισπανίας, ωστόσο έχει δώσει δείγματα του ταλέντου αυτού για το οποίο επένδυσαν τόσα χρήματα οι Πορτογάλοι.

Η τελευταία του αυτή εμφάνιση στάθηκε αφορμή να θυμηθούν στην «Abola» ότι υπάρχουν κάποια χρήματα ακόμη που εκκρεμούν για την μεταγραφή από την Σπόρτινγκ στον Παναθηναϊκό, πέρα από τα 12,5 εκατ. ευρώ, που ήταν το φιξ ποσό και αφορούν τα δύο μπόνους της συμφωνίας.

Τα μπόνους του deal του Βαγιαννίδη

Το πρώτο έχει να κάνει με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τα «λιοντάρια» και είναι στο 1 εκατ. ευρώ και το δεύτερο σχετίζεται με τις επιδόσεις του. Σύμφωνα μ' αυτό, εκείνος θα πρέπει να κάνει 20 συμμετοχές με την φανέλα της Σπόρτινγκ, στις οποίες όμως θα πρέπει να έχει αγωνιστεί 45 λεπτά ή περισσότερο.

Για το πρώτο μπόνους,που αφορά τον τίτλο, είναι σίγουρα πολύ νωρίς ενώ για το άλλο είμαστε σχεδόν στα μισά, αφού εκείνος έχει παίξει εννέα φορές μέχρι στιγμής 45 λεπτά ή παραπάνω την φετινή σεζόν.