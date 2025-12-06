Μπόρζες για Ιωαννίδη: «Μας εξέπληξε με το πώς αντιμετώπισε τον τραυματισμό του»

Ο Ρουί Μπόρζες σχολίασε τη συνεισφορά του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο Έλληνας διεθνής αντιμετώπισε τον τραυματισμό του.

Ο Φώτης Ιωαννίδης επέστρεψε στη δράση με τη Σπόρτινγκ, ύστερα από τον τραυματισμό του που τον άφησε εκτός για τρεις εβδομάδες. Ο 25χρονος στράικερ πέρασε ως αλλαγή στο ματς κόντρα στην Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στο 86ο λεπτό, με τον προπονητή του Ρουί Μπόρζες να απαντάει σε ερώτηση σχετικά με το πώς ο παίκτης του μπόρεσε να γυρίσει νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλυσε το γιατί αποφάσισε να τον χρησιμοποιήσει παρά το ότι ερχόταν από τραυματισμό, αλλά και το πείσμα που διακρίνει τον Ιωαννίδη ως άνθρωπο, πράγμα που ήδη έχει προκαλέσει θετικές εντυπώσεις στα Λιοντάρια.

«Ο Ιωαννίδης μάς δίνει πολλά καλά στοιχεία. Δεν ήταν έτοιμος για να αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της αποχής του. Μίλησα μαζί του. Ακούω πολύ τους παίκτες και μου αρέσει να τους κατανοώ, κι αυτό έκανα και τώρα. Το βράδυ δεν ξέρω πώς ήταν, γιατί δεν ήμουν μαζί του. Χθες, πάντως, ένιωσα ότι ήταν καλά, γι’ αυτό και ήρθε στο παιχνίδι. Παίκτες σαν κι αυτόν καθορίζουν ένα γκρουπ και μια ποδοσφαιρική ομάδα.

Ο χρόνος στον οποίο ανάρρωσε και η θέλησή του να βοηθήσει όχι μόνο επειδή πρόκειται για την Μπενφίκα, αλλά γιατί ήθελε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό δείχνουν την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του, που είναι πραγματικά εξαιρετικά σε ό,τι αφορά την αντοχή και το πώς καταλάβαινε αν βελτιώνεται. Μας εξέπληξε όλους με τον τρόπο που πάλεψε τον τραυματισμό του. Περιμέναμε να επιστρέψει σε έξι εβδομάδες και τελικά γύρισε σε τρεις. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί το αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι.