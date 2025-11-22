Άρης: Με Φαμπιάνο, αλλά χωρίς Μεντίλ στη Νέα Φιλαδέλφεια
Με προπόνηση, που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο Μανόλο Χιμένεθ μπορεί να υπολογίζει και πάλι στον αρχηγό του, Φαμπιάνο, ο οποίος επέστρεψε στην αποστολή, εν αντιθέσει με τον Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος. Από εκεί και πέρα εκτός είναι ο τιμωρημένος λόγω της αποβολής του κόντρα στον Αστέρα AKTOR, Κώστας Γαλανόπουλος, ο οποίος δεν θα αντιμετωπίσει σε αυτό το ματς για πρώτη φορά την ομάδα που ανδρώθηκε.
Ο Ανδαλουσιανός κόουτς δεν μπορεί να υπολογίζει επίσης στους τραυματίες Γένσεν, Μισεουί, Καντεβέρε και Δώνη.
Η αποστολή του Άρη
Μάικιτς, Διούδης, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Σάντμπεργκ, Ρόουζ, Ράσιτς, Μόντσου, Σίστο, Πέρεθ, Ντούντου, Μορουτσάν, Νινγκ, Μορόν, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Παναγίδης.
