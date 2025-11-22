Ο Μανόλο Χιμένεθ δείχνει να έχει κατασταλάξει ως προς τα πρόσωπα που θα ξεκινήσουν στον εκτός έδρας αγώνα (23/11, 21:00) με την ΑΕΚ και περιμένει από τους ποδοσφαιριστές του να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να φροντίσουν για την ολική ανατροπή κλίματος μέσα από τα αποτελέσματα.

Αφού δεν το έκανε στο βατό πρόγραμμα των έξι τελευταίων αγώνων, ο Άρης είναι υποχρεωμένος να το πετύχει στο αντίστοιχο που ακολουθεί έως και τη διακοπή των Χριστουγέννων, όχι απλά, για να μην απομακρυνθεί περισσότερο από τις πρώτες θέσεις, αλλά για να, μειώσει την απόσταση που τον χωρίζει από αυτές. Προς αυτήν την κατεύθυνση δεν υπάρχει η πολυτέλεια «διαχωρισμού» αγώνων βάσει του ποιοτικού επιπέδου του αντιπάλου. Ξεκινώντας δηλαδή από τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, οι «κίτρινοι» δεν πρέπει να φύγουν και πάλι με άδεια χέρια από την έδρα της «Ένωσης».

Αυτό το μήνυμα έστειλε και ο Μανόλο Χιμένεθ στις δηλώσεις του στα κανάλια Novasports. Αναγνώρισε την ιδιαιτερότητα της αναμέτρησης για τον ίδιο και φυσικά τη σχέση του με την ΑΕΚ μέσα από την κατάσταση τίτλων, αντιλαμβάνεται όμως ότι η ομάδα του βρίσκεται σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να αρχίσει να μαζεύει βαθμούς.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, τρεις αποφάσεις εκκρεμούσαν ως προς το αρχικό σχήμα υπό την έννοια ότι ο Ισπανός τεχνικός δείχνει να έχει καταλήξει στα πρόσωπα που θα καλύψουν την αριστερή πλευρά αλλά και τον τρίτο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Εκτός απροόπτου, ο Άλβαρο Τεχέρο θα παραμείνει στη δεξιά πλευρά της άμυνας έχοντας απέναντί του τον Νοά Φαντιγκά. Ο δε Μιγκέλ Αλφαρέλα προβλέπεται να έχει θέση βασική στο αριστερό άκρο της επίθεσης ενώ ο Ολίμπιου Μορουτσάν θα ξεκινήσει για πρώτη φορά ως βασικός επιτελικός μέσος. Εκεί εξάλλου βρίσκεται και η φυσικά θέση του.

Οι υπόλοιπες αποφάσεις έχουν ληφθεί από καιρό με τους Μορόν, Πέρεθ σε κορυφαίο και δεξί άκρο επίθεσης καθώς Μόντσου και Ράτσιτς θα είναι οι δύο εσωτερικοί μέσοι μπροστά από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο των Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ.