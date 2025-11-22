Σοκ έχει προκαλέσει στην Πορτογαλία ο πυροβολισμός του αρχηγού των οργανωμένων της Μπενφίκα, που άφησε την τελευταία του πνοή λίγα μέτρα μακριά από το «Ντα Λουζ».

Η είδηση του θανάτου του Σέρτζιο Καετάνο, ηγέτη των «Red Devils» της Μπενφίκα, επισκίασε την πρόκριση των Αετών στους «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας, με την υπογραφή Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο αρχηγός των οργανωμένων βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του κοντά στο στάδιο «Ντα Λουζ», λίγες ώρες αφότου η οικογένειά του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στα Μέσα της χώρας, ο θάνατός του φαίνεται να προήλθε από πυροβολισμό, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία.

Η Μπενφίκα εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του Καετάνο. Τον περιγράφει ως μια «αναντικατάστατη μορφή» για τον σύλλογο κι ως έναν άνθρωπο που είχε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην κοινότητα των οπαδών της. Η παρουσία του στους Κόκκινους Διαβόλους ήταν καθοριστική, με τις δσυνθληκες του θανάτου του να προκαλούν πολλά ερωτηματικά.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει περισσότερες πληροφορίες για τα πιθανά κίνητρα πίσω από τη δολοφονία του.