Παυλίδης: Υπέγραψε την πρόκριση της Μπενφίκα με γκολ στα γενέθλιά του (vid)
Χρειάστηκε προσπάθεια, αλλά τελικά η Μπενφίκα έφυγε από την έδρα της Ατλέτικο Κλουμπ, της 3ης κατηγορίας, με τη νίκη (0-2) και την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας. Έχοντας για ακόμη μία φορά τον Βαγγέλη Παυλίδη σε... κέφια ανήμερα των 27ων γενεθλίων του.
Παρά τον τραυματισμό του μόλις μερικές ημέρες πριν με την φανέλα της Εθνικής, ο Παυλίδης ξεκίνησε βασικός και κατάφερε να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Ο Έλληνας φορ, ο οποίος στην φάση είχε πρωταγωνιστήσει ξανά, διαμόρφωσε το τελικό 0-2 χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 77', προτού περάσει ως αλλαγή εκτός. Τέσσερα λεπτά πριν, ο Ρίος είχε ανοίξει το σκορ για τους Αετούς του Ζοσέ Μουρίνιο.
Για τον Παυλίδη ήταν το 15ο γκολ στη φετινή σεζόν σε σύνολο 23 εμφανίσεων.
🏆⚽🇵🇹 Pavlidis desde el punto del penal amplia la ventaja y Benfica le gana 2 a 0 a Atlético CP. #CopaPortugalxWIN pic.twitter.com/44FnmpBYxq— Win Sports (@WinSportsTV) November 21, 2025
