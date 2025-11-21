Της Ελλάδος τα... κανόνια: Η πρωτόγνωρη «υπεροπλία» στη θέση του φορ

Από επιθετικούς με το... σταγονόμετρο στην υπεροπλία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς «πονοκεφαλιάζει» για την κορυφή της επίθεσης και το Gazzetta παρουσιάζει τους... killer της χώρας μας.

Ήταν Μάρτιος του 2021 όταν η Ελλάδα έφυγε με μία σημαντική ισοπαλία (1-1) από την έδρα της Ισπανίας για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Στο φινάλε αυτής της πορείας, η χώρα μας έμεινε εκτός συνέχειας, ωστόσο εκείνο το παιχνίδι είναι στη μνήμη αρκετών καθώς η Εθνική Ελλάδος έπαιξε χωρίς καθαρό φορ.

Ο Τζον Φαν'τ Σχιπ είχε χρησιμοποιήσει την κορυφή της επίθεσης τον Τάσο Μπακασέτα παρότι στον πάγκο είχε τον 22χρονο Παυλίδη και τον Γιακουμάκη. Μία περίοδος ότι η Ελλάδα δεν είχε πολλές επιλογές στη θέση του «9», ωστόσο με το πέρασμα των χρόνων, φαίνεται πως αυτό έχει αλλάξει τελείως.

Πλέον ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, «πονοκεφαλιάζει». Όχι μόνο για το θέμα στο ποιος θα είναι βασικός αλλά ακόμα και στο ποιους θα καλέσει, αφού πλέον έχει πολλές επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση. Βέβαια δεν είναι μόνο η τωρινή γενιά αλλά και οι παίκτες που... έρχονται από τα μικρά κλιμάκια και θα αποτελέσουν το μέλλον της Ελλάδας.

Το Gazzetta σας ανοίγει τη λίστα και σας παρουσιάζει τους επιθετικούς που απασχολούν σε μεγάλο βαθμό με τις επιδόσεις του και αξίζουν μία θέση στην Εθνική Ομάδα, είτε τώρα, είτε στο μέλλον.

Αυτοί που κοντράρονται για μία θέση στις κλήσεις!

Βαγγέλης Παυλίδης

Το «όπλο» της Μπενφίκα και ο φορ που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδας. Στα 27 του έχει... βγάλει τα 18 εκατ. ευρώ που δαπάνησαν οι «αετοί» για να τον πάρουν από την Άλκμααρ το 2024 καθώς από τότε μετράει 44 γκολ και 16 ασίστ σε 79 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ανεβάζοντας κατακόρυφα την τιμή του ενώ με το εθνόσημο έχει πετύχει 10 τέρματα σε 53 ματς.

Φώτης Ιωαννίδης

Στα 25 του έκανε το μεγάλο βήμα στην Πορτογαλία, κάνοντας τον Παναθηναϊκό πλουσιότερο κατά 22 εκατ. ευρώ. Στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας έχει ξεκινήσει ήδη να κάνει... απόσβεση αυτά τα χρήματα καθώς έχει πετύχει τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε 18 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις ενώ υπήρξε ένας εκ των αρχηγών του «τριφυλλιού» πριν αποχωρήσει. Με το εθνόσημο έχει βρει ήδη έξι φορές δίχτυα σε 21 αγώνες.

Τάσος Δουβίκας

Ακόμα μία περίπτωση ποδοσφαιριστή που έχει συνεχώς ανοδική πορεία. Ο Τάσος Δουβίκας εκμεταλλεύτηκε την καλή σεζόν του στην Ελλάδα με τον Βόλο, το επανέλαβε με την Ουτρέχτη στην Ολλανδία και πουλήθηκε με 12 εκατ. ευρώ και από το περασμένο καλοκαίρι ανήκει στην Κόμο του Φάμπρεγας, η οποία έδωσε 14 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει. Η ποιότητα του αποτυπώνεται στα πέντε γκολ σε δεκατρείς αγώνες που έχει με τον ιταλικό σύλλογο, ενώ έχει αγωνιστεί με την Ελλάδα 19 φορές με απολογισμό δύο τέρματα.

Ευθύμης Κουλούρης

Στην Πολωνία και την Πόγκον τα... σάρωσε όλα. Έσπασε κάθε κοντέρ. Πέτυχε συνολικά 52 γκολ σε 84 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις το περασμένο καλοκαίρι, πρόσθεσε τα ταμεία του πολωνικού το ποσό των τεσσάρων εκατ. ευρώ για να πάρει μεταγραφή στην Αλ Ούλα, με την οποία έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με έξι γκολ και μία ασίστ σε οκτώ παιχνίδια στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο δεν είχε καταφέρει να ανοίξει λογαριασμό με την Εθνική Ομάδα στα προηγούμενα 18 παιχνίδια.

Γιώργος Γιακουμάκης

Ήταν από τα βασικά όπλα της Εθνικής Ελλάδος για ένα διάστημα ωστόσο πλέον δεν βρίσκεται στα πλάνα του Γιοβάνοβιτς. Ο Γιώργος Γιακουμάκης από την πλευρά του, όμως, προσπαθεί να θυμίζει μέσα από τον ΠΑΟΚ, πόσο σπουδαίος φορ είναι. Φέτος μετράει πέντε γκολ και μία ασίστ στα πρώτα 15 παιχνίδια του μετά τον επαναπατρισμό του ενώ με την Εθνική Ομάδα είχε φτάσει τα τέσσερα τέρματα σε 22 παιχνίδια.

Οι εκπλήξεις από τη Stoiximan Superleague

Ανδρέας Τεττέη

Ήταν θέμα χρόνου μετά τις εμφανίσεις που έκανε με την Κηφισιά στο πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague. Ο τραυματισμός του Ιωαννίδη τον έφερε για πρώτη φορά στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς και ο τραυματισμός του Παυλίδη του πρόσφερε και το ντεμπούτο του με το εθνόσημο, έχοντας και μία ασίστ. Με την Κηφισιά μετράει ήδη έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 12 ματς, κάνοντας τον Παναθηναϊκό να βγάλει 2,2 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.

Παύλος Παντελίδης

Στην ίδια κατάσταση με τον Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης, ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά στα παιχνίδια του Οκτωβρίου με την Εθνική Ομάδα, κάνοντας και εκείνος τον Παναθηναϊκό να δαπανήσει ένα ποσό κοντά στο εκατ. για να τον αποκτήσει. Έξι γκολ και δύο ασίστ σε 10 ματς είναι ο απολογισμός του 23χρονου επιθετικού.

Αυτοί που... έρχονται!

Στέφανος Τζίμας

Θέμα χρόνου να τον δούμε στην ανδρική ομάδα της Εθνικής. Προς το παρόν ηγείται της Εθνικής Ελπίδων για να επιστρέψει η ομάδα σε τελικά EURO U21 έχοντας τέσσερα γκολ σε εννιά παιχνίδια έως τώρα. Ο 19χρονος φορ ήταν από τις... βόμβες του καλοκαιριού μετά την εντυπωσιακή σεζόν με τη Νυρεμβέργη (12 γκολ σε 24 ματς) και αφότου ο ΠΑΟΚ έβαλε στα ταμεία του 18 εκατ. ευρώ, ο γερμανικός σύλλογος τον πούλησε στην Μπράιτον αντί 26,5 εκατ. ευρώ, με τον Έλληνα επιθετικό να έχει δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ σε δέκα παιχνίδια.

Γιώργος Κούτσιας

Η καριέρα του έχει αρκετά rollercoaster όμως ο Γιώργος Κούτσιας είναι από τους πιο ταλαντούχους επιθετικούς που... έρχονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σεζόν με γκολ τόσο στον Βόλο (5 γκολ σε 23 ματς), όσο και στους Σικάγο Φάιρ (7 γκολ σε 65 ματς) όπου κόστισε κάτι παραπάνω από δύο εκατ. ευρώ. Στη Λουγκάνο πέρσι τα πήγε εξαιρετικά και αυτή τη στιγμή έχει εννιά τέρματα σε 34 παιχνίδια συνολικά ενώ με τις Ελπίδες έχει φτάσει τα 7 γκολ.

Δημήτρης Ράλλης

Επέλεξε την ελληνική υπηκοότητα από την ολλανδική, παρότι οι Ολλανδοί είχαν επενδύσει πολλά πάνω του. Ο Δημήτρης Ράλλης έκανε εξαιρετικά ματς με την πρώτη ομάδα της Χέρενφέιν παρά το νεαρό της ηλικία του και στα 20 του χρόνια μονοπωλεί το ενδιαφέρον με τη Γιαγκελόνια στην Πολωνία, η οποία δαπάνησε μόλις 200 χιλιάδες ευρώ για να τον αποκτήσει. Πέντε γκολ σε 18 παιχνίδια μετράει ο Έλληνας φορ, ο οποίος ήταν ο... ήρωας της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Γερμανία, πετυχαίνοντας το τελικό 3-2.

Ανέστης Μύθου

Από τα μεγάλα project του ΠΑΟΚ. Ο Ανέστης Μύθου έχει κερδίσει ήδη την εμπιστοσύνη του Λουτσέσκου και παρότι ενηλικιώθηκε πριν λίγους μήνες, έχει ήδη εντυπωσιάσει με το ταλέντο του αφού έχει πέντε συμμετοχές με την πρώτη ομάδα με απολογισμό ένα γκολ ενώ έχει ένα τέρμα και μία ασίστ σε τρία ματς με τη Β' ομάδα. Με την Κ19 της Ελλάδας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στα προκριματικά και αυτή τη στιγμή έχει έξι γκολ σε δώδεκα παιχνίδια.

Ματθαίος Τσίγκας

Εκ των κορυφαίων ταλέντων στη Γερμανία αλλά και στην Ευρώπη. Η ομοσπονδία της Γερμανίας προσπάθησε να τον πάρει με το μέρος της αλλά ο ίδιος επέλεξε τα γαλανόλευκα. Ο Ματθαίος Τσίγκας είναι μόλις 18 ετών αλλά έχει κάνει τη Στουτγκάρδη να τρίβει τα... χέρια της με την περίπτωση του, καθώς ο ίδιος σάρωσε και σαρώνει με τα μικρά κλιμάκια. Από τη μία 23 γκολ σε 27 ματς με την Κ17, από την άλλη 19 γκολ σε 36 ματς με την Κ19 και ήδη 4 γκολ σε 9 ματς στο Youth League ενώ με την Εθνική Νέων έχει βρει δύο φορές δίχτυα σε πέντε αγώνες.

Ζώης Καραργύρης

Η σπουδαιότερη επένδυση από την πλευρά της ΑΕΚ. Η Ένωση εκμεταλλεύτηκε την αποχώρηση του Ζώη Καραργύρη από την Ουτρέχτη και ο 18χρονος φορ κάνει... παπάδες με την Κ19, έχοντας βρεθεί και σε αποστολές της πρώτης ομάδας. Συγκεκριμένα, έχει πετύχει δέκα γκολ σε μόλις οκτώ ματς στο πρωτάθλημα, αποτελώντας έναν από τους πιο... καυτούς επιθετικούς της ηλικίας του. Με τους Νέους της Ελλάδας πέτυχε δύο τέρματα σε τέσσερα ματς.