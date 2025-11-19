SOCCA: Η Ελλάδα σε όμιλο - φωτιά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικό

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία SOCCA (ISF) πραγματοποίησε στο Cancún την κλήρωση των ομίλων για το TUI Socca World Championship 2025, σε ένα άκρως τηλεοπτικό και ψυχαγωγικό show, διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει σε ανάλογες διοργανώσεις.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα φιλοξενηθεί στο Μεξικό από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου, με την Ελλάδα φυσικά παρούσα.

Η Ελλάδα στον Β’ Όμιλο – Ένας από τους δυσκολότερους

Η γαλανόλευκη τοποθετήθηκε στον Όμιλο Β, μαζί με ΗΠΑ, Σερβία και Τσεχία. Η Ομάδα μας βρέθηκε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όμως οι αντίπαλοι που αναδείχθηκαν είναι, χωρίς υπερβολή, από τους δυνατότερους που θα μπορούσε να συναντήσει.

Οι Σέρβοι και οι Τσέχοι αποτελούν ισχυρές δυνάμεις στη SOCCA, με υψηλό ταβάνι και υψηλά odds για καλές πορείες. Και οι ΗΠΑ, μια ομάδα που εξελίσσεται συνεχώς, δεν αφήνουν περιθώριο για χαλαρότητα.

Η ελληνική αποστολή ταξιδεύει στο Μεξικό προερχόμενη από την κατάκτηση του χρυσού στο SOCCA Aegean Cup, ωστόσο γνωρίζει καλά ότι η επιτυχία αυτή δεν εγγυάται τίποτα σε ένα τουρνουά τέτοιας δυναμικής. Μετά την περσινή πορεία στο Ομάν, η ομάδα θέλει να δείξει ότι η εικόνα εκείνης της διοργάνωσης ήταν απλώς μια κακή παρένθεση στην σταθερά εξαιρετική παρουσία της τα τελευταία χρόνια.

Οι Όμιλοι αναλυτικά

Η κλήρωση δημιούργησε ενδιαφέροντα και μάλλον όχι τόσο ισορροπημένα γκρουπ:

Όμιλος A: Μεξικό, Βέλγιο, Ιρλανδία, Αυστραλία

Όμιλος B: Ελλάδα, ΗΠΑ, Σερβία, Τσεχία

Όμιλος C: Ομάν, Βουλγαρία, Καναδάς, Αϊτή

Όμιλος D: Πολωνία, Λετονία, Αργεντινή, Παραγουάη

Όμιλος E: Ρουμανία, Αγγλία, Χιλή, Κόστα Ρίκα

Όμιλος F: Καζακστάν, Γαλλία, Ουρουγουάη, Ολλανδία

Όμιλος G: Γερμανία, Ουκρανία, Ισπανία, Κολομβία

Όμιλος H: Βραζιλία, Ουγγαρία, Μαρόκο, Ονδούρα

Δομή των Play-Offs - Πιθανό νωρίς «μεγάλο» εμπόδιο για Ελλάδα

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, το Παγκόσμιο Κύπελλο θα περάσει στη φάση των 16, με απευθείας νοκ-άουτ αναμετρήσεις. Η διαμόρφωση του bracket δείχνει ότι η Ελλάδα, εφόσον προκριθεί, ενδέχεται να συναντήσει πολύ νωρίς είτε το Μεξικό είτε την Πολωνία, δύο από τις πιο δυνατές ομάδες του τουρνουά.

Η πορεία προς το τρόπαιο γίνεται έτσι πιο απαιτητική, με το Cancún να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις πιο θεαματικές και ανταγωνιστικές διοργανώσεις στην ιστορία της SOCCA.

Εντός συνόρων – Τελευταία «στροφή» πριν τη διακοπή στη Socca Premier League

Στο ελληνικό πρωτάθλημα, τη Socca Premier League, ολοκληρώθηκε η τελευταία αγωνιστική πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Η W Rizz από τη Θεσσαλονίκη παρέμεινε στην κορυφή με το απόλυτο 6/6, μένοντας μόνη πρώτη για πρώτη φορά στη σεζόν. Στο ντέρμπι κορυφής, οι Klika Favelas και San Antonio έμειναν στο ισόπαλο, σε ένα παιχνίδι με ένταση, πάθος και φάσεις.

Οι Cometas FC, Magufana και Zigolo FC σημείωσαν άνετες νίκες, ενώ η Smixiside δυσκολεύτηκε αλλά επικράτησε των Βουρλισμένων. Σημαντική και η πρώτη φετινή νίκη της ΠΑΣ Νάξου, που επικράτησε της RB Alimos και έφυγε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.