SOCCA Premier League: Ντέρμπι, ανατροπές και… καταιγισμός τερμάτων!

Η 5η αγωνιστική της Socca Premier League πρόσφερε για ακόμη μία φορά δυνατές συγκινήσεις, με πολλά ντέρμπι και εντυπωσιακά σκορ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλονίκη, το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ W Rizz και Zigolo συγκέντρωσε τα βλέμματα. Οι δύο παραδοσιακές δυνάμεις του θεσσαλονικιώτικου Socca προσέφεραν ματς για γερά νεύρα, με τους W Rizz να λυτρώνουν τους φίλους τους στα τελευταία λεπτά και να παίρνουν τη νίκη, κάνοντας το 5/5 και διατηρώντας το απόλυτο στη σεζόν.

Στην Αθήνα, το παιχνίδι της αγωνιστικής ήταν αναμφίβολα το Klika X Favelas – Brodios. Οι Favelas έχασαν τους πρώτους τους βαθμούς φέτος σε ένα ματς-θρίλερ, με τους Brodios να φεύγουν τελικά με σπουδαίο «διπλό» και να πανηγυρίζουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους.

Η αγωνιστική στη Θεσσαλονίκη άνοιξε με τους Unlucky Strikers, που πανηγύρισαν τη δεύτερη νίκη τους και απομακρύνθηκαν από τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας. Λίγο αργότερα, οι Vourlismenoi πέτυχαν το πρώτο τους τρίποντο στη διοργάνωση, δείχνοντας πως έχουν ακόμα να δώσουν πολλά.

Ο Αλκοολικός Αστέρας συνέχισε την ανοδική του πορεία, επικρατώντας της Los Fiorentinos και φτάνοντας αισίως τους 12 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Magufana επέστρεψε στις νίκες, ενώ η San Antonio σκαρφάλωσε για πρώτη φορά στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς. Στα χαμηλότερα στρώματα, Καίει FC πανηγύρισε τους πρώτους της βαθμούς, ενώ οι πολύπειροι Bandoleros πήραν μια πολύτιμη νίκη με buzzer beater γκολ, σε μια αναμέτρηση που έκοψε την ανάσα.