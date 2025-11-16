Μπότης στο Gazzetta: «Ευλογία να φοράς το περιβραχιόνιο με την Ελλάδα, ονειρευόμαστε EURO και γεμάτα γήπεδα»

Έλαβε το περιβραχιόνιο όταν αποχώρησε ο Καλογερόπουλος και κράτησε το... μηδέν. Ο Νικόλας Μπότης μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Γεωργία και μοιράστηκε τα συναισθήματά του για το 4x4 της Ελλάδας.

Η Εθνική Ελπίδων «καλπάζει» προς τα τελικά του EURO U21 στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας. Μία... φουρνιά που δείχνει παιχνίδι με το παιχνίδι ότι έχει όλα τα φώτα για να πρωταγωνιστήσει τόσο στο επίπεδο της Κ21 όσο και στο μέλλον στην ανδρική ομάδα της Ελλάδας. Τελευταίο... θύμα, η αξιόμαχη Γεωργία στο «Απόστολος Νικολαϊδης».

Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι των προκριματικών, το οποίο συνοδεύτηκε με επιβλητική νίκη με 3-0 από τα... μωρά του Ταουσιάνη, τα οποία παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας κάνοντας το 4x4 και διατηρώντας την απόσταση τριών βαθμών από τη Γερμανία.

Ο Νικόλας Μπότης κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην εστία του, ήταν παρών όποτε οι Γεωργιανοί απείλησαν και έλαβε το περιβραχιόνιο του αρχηγού όταν ο Καλογερόπουλος αποχώρησε. Λίγα λεπτά μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο πορτιέρε του Ολυμπιακού άνοιξε το κουτάκι των συναισθημάτων του στο Gazzetta, δείχνοντας τη χαρά και την ικανοποίηση για την πορεία της ομάδας.

Πρώτα συναισθήματα μετά τη συγκεκριμένη νίκη;

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πανευτυχής που είμαι μέλος αυτή της ομάδας αρχικά, δεύτερον της πορείας μας και τρίτον που υπερασπίζομαι την εστία της χώρας μου».

Έλαβε το περιβραχιόνιο του αρχηγού όταν αποχώρησε ο Καλογερόπουλος. Πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή;

«Είναι ύψιστη τιμή για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο για έναν Έλληνα να είναι αρχηγός της χώρας του. Νιώθω ευλογημένος που είχα αυτή την τιμή αλλά θα ξαναπώ ότι είμαι χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Ότι φόρεσα το περιβραχιόνιο μπορεί να λέει πολλά αλλά παράλληλα δεν λέει και τίποτα καθώς είμαστε προσηλωμένοι στον στόχο μας».

Το όνειρο του EURO είναι πιο ζωντανό από ποτέ. Πώς καθρεφτίζεται αυτό στα αποδυτήρια;

«Γνωρίζουμε πως ακούγονται πολλά για αυτή τη φουρνιά και ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί μία... πίεση κατά την οποία εμείς πρέπει συνεχώς να το επιβεβαιώνουμε. Λειτουργούμε σαν ομάδα, σίγουρα από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, τον περσινό Νοέμβριο στα φιλικά, έχουμε πει μεταξύ μας ότι ο στόχος δεν είναι άλλος από το να βρεθούμε το καλοκαίρι του 2027 στο EURO στην Αλβανία και τη Σερβία όπου θα γίνουν τα τελικά.

Προσωπικά θέλω να θέτω μικρότερους στόχους και αυτή τη στιγμή κοιτάω μόνο το παιχνίδι της Τρίτης με την Β. Ιρλανδία για να κλείσουμε τον πρώτο γύρο με το 5x5 και να μπορούμε να κοιτάξουμε τη συνέχεια. Ο στόχος είναι να βρεθούμε στα τελικά. Λείπουμε πολλά χρόνια. Θα αποτελέσει μεγάλη ικανοποίηση να βρεθούμε εκεί καθώς είναι ένας στόχος που έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή που έχουμε βρεθεί. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι για να παραμείνουμε στην κορυφή και να βρεθούμε εκεί που ονειρευόμαστε».

Πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του κόσμου στις εξέδρες;

«Μιλώντας με τα παιδιά στο ξενοδοχείο, ειδικά με τον Καλογερόπουλο, όλοι μας ονειρευόμαστε να παίζουμε σε γεμάτα γήπεδα. Είναι κάτι που δεν υπάρχει τόσο συχνά στα ελληνικά στάδια αλλά το να παίζουμε με την Εθνική και να βλέπουμε ένα γεμάτο γήπεδο, για εμάς είναι χαρά, είναι ικανοποίηση να μπορούμε να δείξουμε πόσο αγαπάμε αυτή τη χώρα μέσα από το γήπεδο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήταν εδώ και εύχομαι να μας στηρίξει να πάμε ένα βήμα παρακάτω».