Εθνική Ελλάδος: «Στις 4 Ιουλίου δεν ζήσαμε μια συνηθισμένη Κυριακή, αλλά την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης»

Η Εθνική Ελλάδος τίμησε την ημέρα της κατάκτησης του Euro 2004 μ' ένα υπέροχο βίντεο με στιγμές από εκείνο το επικό βράδυ της 4ης Ιουλίου.

Έφτασε η επέτειος της ημέρας που κάθε Έλληνας πάντα θα θυμάται τι έκανε. Η μέρα που κάθε άνθρωπος αυτής της χώρας στήθηκε μπροστά από μία οθόνη για να παρακολουθήσει την Εθνική ομάδα να πραγματοποιεί μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του ποδοσφαιρικού γίγνεσθαι και όχι μόνο.

Ξημέρωσε και πάλι η 4η Ιουλίου, η ημέρα, που πριν 22 χρόνια, η Εθνική Ελλάδος ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία της και χαράχθηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής Ελλάδος στα social media μοιράστηκε ένα υπέροχο βίντεο από στιγμές από εκείνο το μυθικό το βράδυ και όχι μόνο.

Η ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδος