Ο Πεντρόσο στο 17' έβαλε μπροστά στο σκορ τον Λεβαδειακό στο ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Λεβαδειακός προηγείται της ΑΕΛ Novibet από το 17'.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στην πρώτη της μεγάλη ευκαιρία βρήκε γκολ με τον Πεντρόσο. Ο Μελίσσας απέκρουσε το σουτ του Κωστή, ο Τσάπρας σούταρε εκ νέου, η μπάλα κόντραρε στον Κοσονού και στη μικρή περιοχή ο Πεντρόσο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Δείτε το γκολ