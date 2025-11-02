ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός: Ο Πεντρόσο άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Βοιωτίας
Ο Πεντρόσο στο 17' έβαλε μπροστά στο σκορ τον Λεβαδειακό στο ματς με την ΑΕΛ Novibet.
Ο Λεβαδειακός προηγείται της ΑΕΛ Novibet από το 17'.
Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στην πρώτη της μεγάλη ευκαιρία βρήκε γκολ με τον Πεντρόσο. Ο Μελίσσας απέκρουσε το σουτ του Κωστή, ο Τσάπρας σούταρε εκ νέου, η μπάλα κόντραρε στον Κοσονού και στη μικρή περιοχή ο Πεντρόσο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Δείτε το γκολ
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ φέρνει δύο νέους συνεργάτες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.