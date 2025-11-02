Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει δύο ακόμα συνεργάτες στον Παναθηναϊκός. Τον Περίκο Κάμπος και τον γιο του Πέδρο Χιμένεθ. Ποιοι θα είναι οι ρόλοι τους.

Το ισπανικό στοιχείο αυξάνεται στον Παναθηναϊκό.

Ο 65χρονος τεχνικός έχει στο επιτελείο του, τους Αντόνιο Γκόμεθ Πέρεθ (βοηθός, γεν.1/8/71), Πάκο Μορένο (19/2/73, προπονητής φυσικής κατάστασης), Χέσους Γκαρθία Βαγέχο (7/6/94, αναλυτής), Χοακίν Βαλέριο Ολιβέρα (12/1/73, προπονητής τερματοφυλάκων) και θα φέρει δύο ακόμα συνεργάτες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα ισπανικής ιστοσελίδας θα έρθει ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Κόδροβα ο Περίκο Κάμπος και ο γιος του, ο Πέδρο Χιμένεθ, ο οποίος είναι αναλυτής και ειδικός στο scouting. Στην κεντρική φωτογραφία είναι στα δεξιά του Μπενίτεθ και οι δύο. Από αριστερά είναι οι Μορένο, Βαγιέχο, Πέδρο Χιμένεθ, Περίκο Κάμπος, Μπενίτεθ και Χοακίν Ολιβέρα.

«Ο νέος Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ, με έντονη "ανδαλουσιανή" προφορά από την Κόρδοβα», είναι ο τίτλος στο ρεπορτάζ και κατόπιν αναφέρεται:

«Ο πρώην ποδοσφαιριστής και τεχνικός διευθυντής από την Κόρδοβα, «Περίκο» Κάμπος, και ο γιος του, αναλυτής και ειδικός στο scouting Πέδρο Χιμένεθ, εντάσσονται στο τεχνικό επιτελείο του Μαδριλένου προπονητή στον ελληνικό γίγαντα.

Το ποδόσφαιρο της Κόρδοβα επιστρέφει στον διεθνή χάρτη χάρη σε έναν από τους πιο διακεκριμένους προπονητές του κόσμου. Ο Ράφα Μπενίτεθ, που παρουσιάστηκε επίσημα στις 25 Οκτωβρίου ως νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, αποφάσισε να περιβάλλει τον εαυτό του με τους πιο έμπιστους συνεργάτες του για αυτή τη νέα περιπέτεια στον ιστορικό σύλλογο της Αθήνας. Ένα εγχείρημα, όπως είπε ο ίδιος στην παρουσίασή του, που στοχεύει να «φέρει ξανά την ομάδα στο επίπεδο που είχε στο παρελθόν». Στον βασικό πυρήνα αυτού του σχεδίου ξεχωρίζουν δύο ονόματα με βαθιές ρίζες στην Κόρδοβα και στον τοπικό σύλλογο Κόρδοβα CF: ο Πέδρο «Περίκο» Κάμπος και ο γιος του, Πέδρο Χιμένεθ.

Οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές επιβεβαίωσαν την ένταξή τους στον ελληνικό γίγαντα. Ο Πέδρο Κάμπος (πατέρας) γιόρτασε στα κοινωνικά δίκτυα αυτό το «νέο εγχείρημα, περιπέτεια και κοινό όνειρο», τονίζοντας ότι «οι Κορδοβέζοι και φίλοι της Κόρδοβα, πατέρας και γιος Πέδρο Χιμένεθ, θα είναι στο πλευρό του Ράφα για να προσφέρουν το λιθαράκι τους». Από την πλευρά του, ο Πέδρο Χιμένεθ (γιος) ενημέρωσε το επαγγελματικό του προφίλ στο LinkedIn ανακοινώνοντας το νέο του ρόλο ως European Scouting (Ευρωπαίος σκάουτερ) στο επιτελείο του Μπενίτεθ. «Είμαστε υπερήφανοι που ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο στον Παναθηναϊκό», έγραψε, υπογραμμίζοντας τη «μοναδική ευκαιρία να υποστηρίξουμε ένα μακροπρόθεσμο όραμα μέσα από μια δομημένη και παγκόσμια προσέγγιση scouting».

Η μορφή του «Περίκο» Κάμπος είναι ιδιαίτερα γνωστή στους φίλους της Κόρδοβα, καθώς η ζωή του συνδέθηκε με τον σύλλογο για δεκαετίες. Ως ποδοσφαιριστής, ο παίκτης από τη Λα Ράμπλα μέτρησε πάνω από 290 συμμετοχές με τη λευκοπράσινη φανέλα σε 11 σεζόν, στις οποίες έζησε δύο ανόδους κατηγορίας και μια ολόκληρη καριέρα στον σύλλογο. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, παρέμεινε στον πάγκο της ομάδας ως προπονητής σε δύο διαφορετικές περιόδους και στη συνέχεια στη θέση του τεχνικού διευθυντή, προτού αρχίσει να συνεργάζεται με τον Ράφα Μπενίτεθ τη σεζόν 1999-2000.

Έκτοτε, ο Κάμπος ειδικεύτηκε στην παρακολούθηση παικτών σε διεθνές επίπεδο, αποτελώντας μέλος του επιτελείου του Ισπανού προπονητή σε μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου: Βαλένθια, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης, Νιούκαστλ, Νταλιάν Γιφάνγκ (Κίνα), Έβερτον και Θέλτα. Παράλληλα, η αφοσίωσή του στην Κόρδοβα τον οδήγησε πέρυσι στην προεδρία του Συνδέσμου Βετεράνων της Κόρδοβα CF, θέση που εγκατέλειψε τον Φεβρουάριο του 2025, επικαλούμενος «επαγγελματικές υποχρεώσεις» που ήδη προμήνυαν την επανένωσή του με τον Μπενίτεθ.

Ο γιος του, Πέδρο Χιμένεθ, ακολουθώντας τα βήματά του, έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια καριέρα υψηλού επιπέδου στον χώρο της ανάλυσης και ανίχνευσης ταλέντων, καθιστώντας τον επίσης βασικό συνεργάτη του Ράφα Μπενίτεθ. Η επαγγελματική τους σχέση ξεκίνησε το 2016, με πάνω από εννέα χρόνια κοινής δουλειάς. Όπως και ο πατέρας του, ο Πέδρο έχει υπάρξει σκάουτερ της πρώτης ομάδας του προπονητή σε συλλόγους όπως η Νιούκαστλ και η Έβερτον στην αγγλική Premier League, αλλά και στο κινεζικό Νταλιάν ΠΡΟ και στη Θέλτα Βίγκο το 2024. Το βιογραφικό του συμπληρώνεται με πρόσφατη εμπειρία ως επικεφαλής σκάουτερ για την Ευρώπη στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Περού.

Η άφιξη των δύο στον Παναθηναϊκό επιβεβαιώνει τη δημιουργία μιας δεμένης ομάδας συνεργατών, με έντονο «χρώμα Κόρδοβας», την οποία ο Μπενίτεθ συνθέτει για να αντιμετωπίσει μια τεράστια πρόκληση: να επαναφέρει τη δόξα σε έναν ιστορικό σύλλογο που έχει να κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα πάνω από δέκα χρόνια. Με την εμπειρία του «Περίκο» Κάμπος στο scouting και τη διαχείριση, και την εξειδίκευση του Πέδρο Χιμένεθ στα δεδομένα και τη διεθνή ανίχνευση ταλέντων, το δίδυμο από την Κόρδοβα θα προσφέρει γνώση και εργατικότητα στη «νοοτροπία νικητή» που θέλει να εμφυσήσει ο Ισπανός τεχνικός στην Αθήνα από την πρώτη μέρα».

