Υπάρχει και συνέχεια με την περίπτωση του αγώνα τοπικού Πρωταθλήματος στην Πάτρα, όπου φίλαθλος υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων.

Όπως είχατε διαβάσει σχετικά στο Gazzetta και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Γνώμης», από την πλευρά της ΑΕ Αιγίου, ένας φίλαθλος της ομάδας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα εμφράγματος και ενώ τρία ακόμα άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα λόγω των επεισοδίων που έγιναν σε αγώνα τοπικού. Τα σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στον αγώνα της ΑΕ Αιγίου με την Πάτρα 2005 στο γήπεδο Σαραβαλίου. Ο άνθρωπος που υπέστη το έμφραγμα ήταν ένας πατέρας που προσπαθούσε να προφυλάξει το παιδί του.

Η ΔΕΑΒ από την πλευρά της προχώρησε σε κλήσεις των εμπλεκόμενων με τα επεισόδια για να δοθούν εξηγήσεις. Ειδικότερα όπως αναφέρεται η ΔΕΑΒ:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας,

β) Το Φύλλο Αγώνα και την σχετική Έκθεση του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής (ΕΠΣ Αχαΐας),

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005 – ΑΕ ΑΙΓΙΟΥ, στις 26/10/2025 στο Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου Πάτρας, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος του 2ου ομίλου της Β΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας, φίλαθλοι αμφοτέρων των ομάδων συνεπλάκησαν μεταξύ τους στα πλαίσια σοβαρών και βίαιων επεισοδίων,

καλεί ενώπιόν της για εξηγήσεις, την Τετάρτη 05/11/2025, αμφότερα τα εμπλεκόμενα σωματεία καθώς επίσης και επτά (7) φυσικά πρόσωπα που φέρονται ότι συμμετείχαν στα ανωτέρω επεισόδια.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.