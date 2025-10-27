Σοβαρά επεισόδια στην Πάτρα, φίλαθλος υπέστη έμφραγμα

Φίλαθλος υπέστη έμφραγμα σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων.

Η 4η αγωνιστική του Β' Ομίλου της Β’ Κατηγορίας στα τοπικά πρωταθληματα, σημαδεύτηκε από ένταση και σοβαρά επεισόδια στο ντέρμπι κορυφής μεταξύ της Πάτρα 2005 και της ΑΕ Αιγίου. Η αναμέτρηση διεκόπη όταν, με το σκορ στο 0-1 υπέρ των φιλοξενούμενων, σημειώθηκαν επεισόδια μεγάλης έκτασης, αναγκάζοντας τον διαιτητή Παναγιώτη Γκαβό να σταματήσει το παιχνίδι και να ζητήσει την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο γήπεδο «Κ. Ζάρρας».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Γνώμης», από την πλευρά της ΑΕ Αιγίου, ένας φίλαθλος της ομάδας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ύποπτα συμπτώματα εμφράγματος, ενώ τρία ακόμα άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, 12 άτομα κλήθηκαν να δώσουν καταθέσεις στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, ενώ έγιναν τέσσερις προσαγωγές τη στιγμή που συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκομένων.

Η ένταση κορυφώθηκε περίπου στο 60ό λεπτό της αναμέτρησης, όταν με το σκορ στο 1-0 για την ΑΕ Αιγίου, ξέσπασαν συμπλοκές στην περιοχή του κυλικείου, προκαλώντας φθορές σε τραπέζια και καρέκλες.

Ο διαιτητής, κρίνοντας πως δεν μπορούσαν να διασφαλιστούν οι συνθήκες για τη συνέχιση του αγώνα, αποφάσισε την οριστική διακοπή του και συμπλήρωσε το φύλλο αγώνα.