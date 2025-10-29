Ρομπίνιο: «Δεν έχω καμία προνομιακή μεταχείριση, ζω όπως όλοι οι κρατούμενοι»

Ο άλλοτε ποδοσφαιρικός σταρ Ρομπίνιο μιλά για πρώτη φορά από τις φυλακές, περιγράφοντας την καθημερινότητά του και διαψεύδοντας τα σενάρια περί προνομιακής μεταχείρισης.

Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξη της ποινής του, ο άλλοτε αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι και της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπίνιο, έσπασε τη σιωπή του κκαι μίλησε για πρώτη φορά μέσα από τις φυλακές του Σάο Πάολο, όπου εκτίει ποινή εννέα ετών για τον ομαδικό βιασμό μιας γυναίκας το 2013 στο Μιλάνο.

Ο 41χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, που κρατείται στο σωφρονιστικό ίδρυμα Tremembé, γνωστό και ως «φυλακή των διάσημων«, εμφανίστηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον οργανισμό Κοινοτικό Συμβούλιο Ταουμπατέ, ο οποίος προωθεί την κοινωνική επανένταξη κρατουμένων.

«Τα γεύματά μου και οι ώρες που κοιμάμαι είναι ίδιες με των άλλων κρατουμένων. Δεν έχω φάει ποτέ διαφορετικό φαγητό, ούτε είχα ποτέ κάποια ειδική μεταχείριση. Όταν έρχεται η ώρα για δουλειά, κάνω ό,τι κάνουν κι όλοι οι άλλοι. Όταν θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, μας το επιτρέπουν όταν δεν υπάρχει εργασία την Κυριακή.» ανέφερε αρχικά.

Robinho compartió un video grabado en la P2 de Tremembé, la cárcel donde se encuentra detenido desde marzo de 2024. En la grabación, difundida por el Consejo Comunitario de Taubaté, el brasileño habló sobre su rutina y las condiciones dentro de la prisión, conocida por… pic.twitter.com/SZvyJiLkcs October 29, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες κράτησης του δεν διαφέρουν από κανενός άλλου, ενώ ακόμη και οι επισκέψεις ακολουθούν αυστηρούς κανόνες: «Δεν έχω λάβει ποτέ κανένα είδος προνομίου. Οι επισκέψεις γίνονται Σάββατο ή Κυριακή. Όταν έρχεται η γυναίκα μου, δεν έρχεται μόνη της έρχεται με τα παιδιά μου. Ο μεγαλύτερος παίζει και οι δύο μικρότεροι μπορούν επίσης να έρθουν. Οι επισκέψεις είναι ίδιες και η μεταχείριση είναι ίδια για όλους.»

Ο Ρομπίνιο επίσης έβαλε «φρένο» στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει προνομιακό ρόλο μέσα στη φυλακή ή να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα: «Όλα αυτά είναι ψέματα. Ποτέ δεν είχα κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, ούτε χρειάστηκε να πάρω φάρμακα, δόξα τω Θεώ. Παρά τη δυσκολία του να βρίσκομαι στη φυλακή, κάτι που είναι φυσιολογικό, έχω πάντα καθαρό μυαλό. Κάνω ό,τι μπορούν να κάνουν όλοι οι κρατούμενοι εδώ. Ο στόχος είναι η επανεκπαίδευση και η κοινωνική επανένταξη όσων έχουν κάνει λάθη. Δεν έχω ποτέ καμία θέση ηγεσίας εδώ ή οπουδήποτε αλλού. Εδώ, οι φρουροί έχουν τον έλεγχο και εμείς απλώς υπακούμε.»

Ο πρώην Βραζιλιάνος διεθνής επέμεινε ότι δεν απολαμβάνει καμία ιδιαιτερότητα λόγω του παρελθόντος του ως ποδοσφαιριστής, υπογραμμίζοντας: «Δεν είμαι διαφορετικός επειδή υπήρξα ποδοσφαιριστής. Το αντίθετο. Είμαι εδώ ενάμιση χρόνο και ποτέ δεν είχα κάποιον καβγά ούτε καν στα ματς ποδοσφαίρου που παίζουμε εδώ μέσα.»

Η συνέντευξη αυτή δόθηκε λίγο μετά τα δημοσιεύματα στη Βραζιλία που ανέφεραν ότι ο Ρομπίνιο είχε ζητήσει μεταφορά σε άλλη φυλακή, αίτημα που φέρεται να απορρίφθηκε από τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μετακίνηση θα συνδεόταν με την πρόθεση των τοπικών αρχών να αλλάξουν το καθεστώς λειτουργίας της Tremembé σε πιο «ανοιχτό», με ημερήσιες εξόδους για εργασία και επιστροφή το βράδυ.

Ο Ρομπίνιο μεταφέρθηκε στη φυλακή τον Μάρτιο του 2024, μετά την απόφαση της βραζιλιάνικης δικαιοσύνης να εκτελέσει την ποινή που του είχε επιβληθεί από ιταλικό δικαστήριο. Ο στενός του φίλος και συγκατηγορούμενος Ρικάρντο Φάλκο φυλακίστηκε τρεις μήνες αργότερα για το ίδιο αδίκημα.

Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος δηλώνει αθώος περνά τον χρόνο του συμμετέχοντας σε μαθήματα και εργασίες εντός της φυλακής, ενώ δεν λείπουν οι αγώνες ποδοσφαίρου μεταξύ των κρατουμένων: «Εδώ ο στόχος είναι να μάθουμε, να ξαναχτίσουμε τη ζωή μας και να επανενταχθούμε. Παίζουμε ποδόσφαιρο, δουλεύουμε, μαθαίνουμε πράγματα. Προσπαθώ να κρατήσω καθαρό το μυαλό και να κάνω το σωστό.»