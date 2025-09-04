Βασανιστές: Η ομάδα φυλακόβιων που προπονεί ο Ρομπίνιο

Η ζωή του Ρομπίνιο έχει αλλάξει ριζικά τα δύο τελευταία χρόνια από την ημέρα που βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής για τον ομαδικό βιασμό μίας γυναίκας από την Αλβανία το 2013 στο Μιλάνο.

Ο άλλοτε σταρ της εθνικής Βραζιλίας, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μίλαν, καταδικάστηκε το 2022 σε ποινή κάθειρξης για εννέα χρόνια, ως ένοχος για τον ομαδικό βιασμό μίας γυναίκας από την Αλβανία σε νυχτερινό κλαμπ της Ιταλίας το 2013.

Έκτοτε, ο 40χρονος πια Ρομπίνιο εκτίει κανονικά την ποινή του στη φυλακή του Τρεμεμπέ, περίπου 150 χιλιόμετρα έξω από το Σάο Πάουλο , η οποία χρησιμοποιείται για να φιλοξενήσει διαβόητους εγκληματίες και άλλες... εξέχουσες προσωπικότητες που κινδυνεύουν λόγω της αναγνωρισιμότητα τους.

Οι δικηγόροι του κάνουν προσπάθειες για να μειωθεί η ποινή του, αλλά η βραζιλιάνικη δικαιοσύνη είναι πολύ αυστηρή σε τέτοια ζητήματα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, δεν θα κάνει δεκτό το αίτημα

Ο Ρομπίνιο όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία και συγκεκριμένα από το «CNN BRAZIL», είναι προπονητής σε μία ομάδα της φυλακής που ονομάζεται οι «Βασανιστές». Η ομάδα αυτή συμμετέχει σε ένα τουρνουά, το οποίο είναι μόνο για κρατούμενους υψηλού προφίλ.

⚠️🇧🇷 Robinho, que mantiene una CONDENA de 9 AÑOS en PRISIÓN en São Paulo por abuso sexual, SE CONVIRTIÓ en DT en la cárcel.



Según @CNNBrasil, dirige a un equipo de “Abusadores” en el torneo que se realiza en la penitenciaría para famosos.



Incluso, hoy su nivel de fama creció… pic.twitter.com/lU84D2jLCd — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 3, 2025

Επίσης ο πρώην διεθνής με την εθνική Βραζιλίας, έχοντας 100 συμμετοχές έχει αφοσιωθεί στο να καλυτερέψει την συμπεριφορά του, ώστε να του μειωθεί η ποινή από τα εννέα χρόνια κάθειρξης. Συγκεκριμένα, επισκευάζει τηλεοράσεις και ραδιόφωνα χάρη σε ένα μάθημα ηλεκτρονικής 600 ωρών. Για κάθε 12 ώρες εργασίας μειώνεται η ποινή του και από μία ημέρα.