Κουτσογούλας στο Gazzetta: «Όταν φοράς τη φανέλα με το ενθόσημο νιώθεις άτρωτος»!

Ο 21χρονος διεθνής ακραίος μπακ που έδωσε την ασίστ στο γκολ του Τζίμα για το 0-1 της Ελλάδας με τη Λετονία μιλά στο Gazzetta για την ταλαντούχα αυτή φουρνιά των Ελπίδων.

Η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων πέρασε και από τη βροχερή Ρίγα με 0-1. Χάρις στο γκολ του Στέφανου Τζίμα μετά από σέντρα του Κουτσογούλα στο 83' η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων απέσπασε το τρίτο σερί τρίποντό της και εδραιώθηκε στην κορυφή του ομίλου της στα προκριματικά του Euro μετά και την τεράστια νίκη με τη Γερμανία. Ένας εκ των πρωταγωνιστών της νίκης αυτής, ο ακραίος μπακ του Ολυμπιακού Β', Θανάσης Κουτσογούλας, μίλησε στο Gazzetta για αυτήν την πορεία, τους στόχους των Ελπίδων, τα γούρια του αλλά και τα είδωλά του.

- Θανάση καλώς ήρθατε πίσω στην Ελλάδα. Τι μυστικό έχει αυτή η ταλαντούχα φουρνιά που έχει κάνει το 3 στα 3;

Το μυστικό μας είναι πως είμαστε μία ομάδα που δουλεύει εδώ έναν χρόνο. Ξεκινήσαμε τον προηγούμενο Νοέμβριο όλοι μαζί. Είχαμε τον χρόνο να δουλέψουμε, να βελτιώσουμε τα αρνητικά μας στοιχεία και να φτιάξουμε παραπάνω τα καλά στοιχεία μας στοιχεία για να κυριαρχούμε.

- Συνεχίζουμε με τη νίκη επί των Γερμανών. Τεράστια νίκη. Τι καθόρισε το ματς αυτό από την πλευρά σας και τι θεωρεί ότι έπαιξε ρόλο για τη νίκη αυτή;

Το κλειδί είναι ότι δεν φοβήθηκαμε τον αντίπαλο. Πήγαμε να παίξουμε σαν να είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Θέλαμε να μην μείνουμε πίσω και να εφαρμόσουμε το δικό μας παιχνίδι.

- Τι προοπτική βλέπεις για αυτήν την Εθνική; Μία Εθνική γεμάτη ταλέντο.

Η προοπτική μας είναι πολύ μεγάλη. Είναι μεγάλη και για όλα τα παιδιά και για την ομάδα. Έχουμε μία ποιοτική ομάδα. Ο αρχικός μας στόχος είναι να βρεθούμε στα τελικά του Euro στην Αλβανία και την Σερβία. Και σε ατομικό επίπεδο για καθένα από εμάς για να βρεθούμε από την Ελπίδων στην Εθνική ανδρών.

- Ήσουν ο παίκτης που έφτιαξες τη φάση του γκολ στη Λετονία. Είναι μέσα στα χαρακτηριστικά σου να επιδιώκεις να δημιουργείς φάσεις;

Το χαρακτηριστικό μου είναι οι επιθετικές μου ικανότητες. Πιο παλιά έπαιζα εξτρέμ αλλά και στον άξονα και αυτό με έχει βοηθήσει. Με βολεύει να έχω τη μπάλα και όχι να περιμένω πίσω. Μου αρέσει να δημιουργώ.

- Τι σκέφτηκες τη στιγμή που έκανες τη μπαλιά στον Τζίμα για το 0-1;

Θα σου πω. Επειδή πήγαινε το παιχνίδι προς το τέλος η Λετονία ήταν πίσω στην άμυνα και προσπαθούσε να μην δεχθεί γκολ. Όταν μου ήρθε η μπάλα ήθελα να είμαι ξεκούραστος και να πάω σε φάση με έναν εναντίον ενός. Είχα στο μυαλό να πάρω μία ενέργεια πάνω μου.

- Μιλήσατε μεταξύ σας μετά από αυτήν την τριάδα των αγώνων αλλά και με τον προπονητή σας;

Ναι μιλήσαμε. Προφανώς είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι γιατί αυτός ήταν ο στόχος που είχαμε θέσει. Πρέπει όμως να μείνουμε ταπεινοί γιατί ο όμιλος έχει ακόμα πολλά παιχνίδια. Για να πετύχουμε πρέπει να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

- Είναι για σένα ένα διαφορετικό συναίσθημα του να παίζεις στην Εθνική; Επίσης κάτι προσωπικό. Έχεις γούρια ή κάπου να αφιερώνεις τις προσπάθειές σου;

Είναι πολύ ξεχωριστρό το συναίσθημα του να φοράς το εθνόσημο το στήθος και να εκπροσωπείς όλη τη χώρα. Σου δίνει μία δύναμη που δεν μπορείς να την εκφράσεις με λόγια. Όταν φοράς τη φανέλα με το εθνόσημο είναι κάτι που σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι άτρωτος. Τα γούρια που έχω είναι κάποιες εικόνες που τις έχω μαζί μου. Έχω τον αγιασμό από τη μητέρα μου και το κομποσχοίνι που μου έχει δώσει η γιαγιά μου. Επίσης όταν μπαίνω στο γήπεδο φιλάω τα 3 τατουάζ που έχω με τα ονόματα της πατέρας μου, της μητέρας μου και του αδερφού μου.

- Και για να κλείσουμε τη συζήτησή μας πρότυπα είχες ποτέ σε μικρή ηλικία ή πιο μετά;

Είχα ναι. Είχα τον Λιονέλ Μέσι. Είναι ένας αγαπημένος μου παίκτης και προσπαθούσα να αφομοιώσω κινήσεις που έκανε και να τις συνδυάσω με τις δικές μου. Από Έλληνες ο Κώστας Φορτούνης μου άρεσε πολύ απ' όταν ήμουν μικρός. Και από τον Κώστα έχω πάρει ιδέες για το παιχνίδι μου.