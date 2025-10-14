Η Εθνική Ελπίδων δυσκολεύτηκε στη βροχερή Ρίγα, αλλά το εκπληκτικό πλασέ του Στέφανου Τζίμα από σέντρα του Κουτσογούλα στο 83' χάρισε στην Ελλάδα το τρίτο σερί τρίποντό της και την εδραίωσε στην κορυφή του ομίλου της στα προκριματικά του Euro.

Τεράστια νίκη για την Εθνική Ελπίδων. Οι διεθνείς μας έκαναν το 3 στα 3 καθώς μετά τη Γερμανία νίκησαν δύσκολα μεν αλλά δίκαια δε με 0-1 τη Λετονία και έτσι η Ελλάδα μπαίνει σε μία πολύ καλή τροχιά για την πρόκρισή της. Σκόρερ ο Τζίμας στο 83'.

Λετονία - Ελλάδα: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η διάταξη της Ελλάδας στον εκτός έδρας αυτόν αγώνα ήταν ως εξής: Μπότης γκολκίπερ, άμυνα με Άλεν, Αλεξίου, Καλογερόπουλο και Κουτσογούλα. Στο κέντρο οι Καλοσκάμης, Κάτρης και Γκούμας και στην επίθεση οι Σμυρλής, Πνευμονίδης και Ράλλης.

Οι γηπεδούχοι Λετονοί από την άλλη ξεκίνησαν ως εξής: γκολκίπερ ο Παρφόνοβς, άμυνα με Κάνγκαρς, Νοσέγκμπε, Σεμέσκο και Μίχαλκοβς. Άξονας με Ζαλέικο, Κράγκλικς και Πατρικέγιεβς. Στην επίθεση οι Λιζούνοβς, Πατίκα και Ανίσκο.

Υπεροχή αλλά χωρίς γκολ η Ελλάδα στο πρώτο 45λεπτο

Κόντρα στη Λετονία η Ελλάδα στο πρώτο 45λεπτο ήταν γενικά ανώτερη. Είχε υπεροχή αλλά το γκολ δεν το βρήκε. Στο 33' ήταν ένα πολύ καλό σουτ του Καλοσκάμη που αποκρούστηκε δύσκολα ενώ είχε προηγηθεί το κόρνερ του Σμυρλή που απείλησε την αντίπαλη εστία. Στο πρώτο 45λεπτο υπήρξε και ένα σουτ του Καλογερόπουλου που κόπηκε και άλλο ένα του Ζαλέικο που έφυγε έξω.

Η τεράστια φάση του Μπρέγκου και ο λυτρωτής Τζίμας

Η Λετονία έπαιζε έξυπνα τακτικά και γενικά ρίχνοντας το βάρος στην άμυνα και προσπαθώντας να χτυπήσει σε αντεπιθέσεις. Η Ελλάδα κυρίως με την είσοδο των Κωστούλα και Τζίμα έγινε πιο επικίνδυνη και έφτασε εν τέλει στο γκολ και το 0-1. Στο 52' αποκρούστηκε πολύ δύσκολα το σουτ του Κωστούλα.

Στο 63' ο Τζίμας μπήκε στη φάση μετά την αδράνεια των Λετονών αλλά το σουτ του ήταν ψηλά έξω. Στο 66' ήρθε η τεράστια φάση για να γίνει το 0-1: ο Άλεν πέρασε τον αντίπαλό του σούταρε και ο Λετονός πορτιέρε έβγαλε το σουτ. Στη συνέχεια ο Μπρέγκου έκανε ένα σουτ που έβγαλε ο Μίχαλκοβς πριν περάσει τη γραμμή η μπάλα.

Στο 79' είχε ένα πλασέ ο Κωστούλας εκτός στόχου. Στο 83' επήλθε η λύση και η λύτρωση του γκολ: ο Κουτσογούλας έκανε τη σέντρα και ο Τζίμας από κοντά εξαιρετικά και με δύναμη το 0-1 για να το πανηγυρίσει στη συνέχεια σαν τοξοβόλος που βρίσκει τον στόχο του.

ΛΕΤΟΝΙΑ: Παρφόνοβς, Κάνγκαρς (34' λ.τρ. Τιχόνοβιτς), Νοσέγκμπε, Σεμέσκο, Μίχαλκοβς, Ζαλέικο, Κράγκλικς (61' Τσέσνιεκς), Πατρικέγιεβς, Λιζούνοβς, Πατίκα (61' Μποκς) και Ανίσκο.

ΕΛΛΑΔΑ: Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Καλοσκάμης, Κάτρης (63' Νικολάου), Γκούμας (46' Μππρέγκου), Σμυρλής (46' Κωστούλας), Πνευμονίδης (66' Παπακανέλλος) και Ράλλης (46' Τζίμας).