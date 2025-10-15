Ταουσιάνης: «Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι παίκτες μας ανταποκρίνονται σε διαφορετικές τακτικές»

Για τη νίκη κόντρα στη Λετονία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Εθνική Ελπίδων για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα αναφέρθηκε ο Γιάννης Ταουσιάνης.

Το 3/3 πέτυχε η Εθνική Ελπίδων μετά το δύσκολο αλλά σημαντικό διπλό στην έδρα της Λετονίας (1-0) παραμένοντας στην 1η θέση του ομίλου για τα προκριματικά του EURO U21.

Ο Γιάννης Ταουσιάνης αναφέρθηκε σε αυτή τη νίκη και έδειξε την ικανοποίηση του από το αποτέλεσμα αλλά ακόμα περισσότερο για το ομαδικό πνεύμα και την ανταπόκριση των παικτών του σε διαφορετικές τακτικές.

Αναλυτικά είπε: «Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια μου στην οικογένεια και τους οικείους του Γιάννη Κόλλια για την απώλεια του δικού τους ανθρώπου. Ενός ανθρώπου με μεγάλη προσφορά στα εθνικά κλιμάκια και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.



Όσον αφορά στον αγώνα με την Λετονία, ένα παιχνίδι με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το προηγούμενο απέναντι στην Γερμανία, καταφέραμε με μια πειστική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο να προσθέσουμε ακόμη μια σημαντική νίκη στη σειρά των προκριματικών. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός το πως οι ποδοσφαιριστές μας ανταποκρίνονται στις διαφορετικές τακτικές απαιτήσεις από παιχνίδι σε παιχνίδι αλλά ακόμα πιο ενδιαφέρον το ομαδικό πνεύμα που παρουσιάζουν σε καθένα από αυτά.

Οφείλουμε για άλλη μια φορά να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν, με αυτό το γκρουπ μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον, αρκεί να παρουσιαζόμαστε σε κάθε παιχνίδι με την πνευματική προσήλωση και αποφασιστικότητα που παρουσιαστήκαμε σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια των προκριματικών. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα στα προκριματικά».