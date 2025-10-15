Εντυπωσιακό είναι το ξεκίνημα της Εθνικής Ελπίδων για τα προκριματικά του EURO U21 έχοντας πετύχει το 3/3 και μάλιστα μακριά από την Ελλάδα. Η UEFA έκανε γνωστά τα γήπεδα στα οποία η ομάδα θα δώσει τα πρώτα της εντός έδρας ματς τον Νοέμβριο.

Στην πρώτη θέση φιγουράρει η Εθνική Ελπίδων μετά τη δύσκολη νίκη στην έδρα της Λετονίας (1-0) όπου κατάφερε να κάνει το 3/3 και ολοκληρώσει ονειρικά τον Οκτώβρη αλλά και αυτή την τριάδα εκτός έδρας αγώνων (Μάλτα, Γερμανία, Λετονία).

Πλέον, έχει μπροστά της τέσσερις εντός έδρας αναμετρήσεις με Γεωργία, Β. Ιρλανδία, Μάλτα και Γερμανία μέχρι τον Μάρτιο. Τα δύο πρώτα μας θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο και η UEFA έκανε γνωστά τα γήπεδα στα οποία θα φιλοξενήσουν το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη.

Ξεκινάμε με το παιχνίδι κόντρα στη Γεωργία στις 14 Οκτωβρίου, το οποίο έχει οριστεί να γίνει στο «Απόστολος Νικολαϊδης» στις 17:00 ενώ τέσσερις μέρες μετά, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει τη Β. Ιρλανδία στο γήπεδο του Λεβαδειακού στη Λιβαδειά με πρώτη σέντρα στις 16:00.

Άξιο αναφοράς ότι η Εθνική Ελπίδων θα αγωνιστεί στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια και το παιχνίδι με τη Λευκορωσία (1-1) τον Μάρτη του 2023. Έκτοτε είχε αγωνιστεί κατά κύριο λόγο στο γήπεδο του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.