Εθνική Ελπίδων: Τα γήπεδα που θα διεξαχθούν τα επόμενα δύο έδρας ματς για τα προκριματικά του EURO U21
Στην πρώτη θέση φιγουράρει η Εθνική Ελπίδων μετά τη δύσκολη νίκη στην έδρα της Λετονίας (1-0) όπου κατάφερε να κάνει το 3/3 και ολοκληρώσει ονειρικά τον Οκτώβρη αλλά και αυτή την τριάδα εκτός έδρας αγώνων (Μάλτα, Γερμανία, Λετονία).
Πλέον, έχει μπροστά της τέσσερις εντός έδρας αναμετρήσεις με Γεωργία, Β. Ιρλανδία, Μάλτα και Γερμανία μέχρι τον Μάρτιο. Τα δύο πρώτα μας θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο και η UEFA έκανε γνωστά τα γήπεδα στα οποία θα φιλοξενήσουν το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη.
Ξεκινάμε με το παιχνίδι κόντρα στη Γεωργία στις 14 Οκτωβρίου, το οποίο έχει οριστεί να γίνει στο «Απόστολος Νικολαϊδης» στις 17:00 ενώ τέσσερις μέρες μετά, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει τη Β. Ιρλανδία στο γήπεδο του Λεβαδειακού στη Λιβαδειά με πρώτη σέντρα στις 16:00.
Άξιο αναφοράς ότι η Εθνική Ελπίδων θα αγωνιστεί στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια και το παιχνίδι με τη Λευκορωσία (1-1) τον Μάρτη του 2023. Έκτοτε είχε αγωνιστεί κατά κύριο λόγο στο γήπεδο του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ταουσιάνης: «Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι παίκτες μας ανταποκρίνονται σε διαφορετικές τακτικές»
- Παναθηναϊκός: Ο «μουντιαλικός» Λαφόν, ο ξεκούραστος Σφιντέρσκι και οι υπόλοιποι «πράσινοι» διεθνείς
- Εθνική Ελπίδων: Στην κορυφή και στο +3 από τη Γερμανία, το πρόγραμμα και πώς προκρίνεται στο EURO U21