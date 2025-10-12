Ρέιντζερς: Ο Τζέραρντ έκλεισε την «πόρτα» για πιθανή επιστροφή στον πάγκο της
Συνέχεια στην αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκονται στην Ρέιντζερς, αφού η περίπτωση του Στίβεν Τζέραρντ δεν τελεσφόρησε. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ ήταν το κύριο όνομα στη λίστα των Τζερς, όμως δεν θα είναι τελικά εκείνος που θα αντικαταστήσει τον Ράσελ Μάρτιν.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, ο Τζέραρντ αισθάνεται πως «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» για να επιστρέψει στους προπονητικούς πάγκους και αυτός φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος που έβγαλε τον εαυτό του εκτός «κούρσας» για μια δεύτερη θητεία του στην Ρέιντζερς.
Steven Gerrard won't be returning to Ibrox ❌ pic.twitter.com/ERofi7jDlW— BBC Sport (@BBCSport) October 11, 2025
