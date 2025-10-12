Ο Στίβεν Τζέραρντ δεν θα επιστρέψει τελικά στον πάγκο της Ρέιντζερς, αφού ο ίδιος απέρριψε την προοπτική να γυρίσει ξανά στην ομάδα.

Συνέχεια στην αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκονται στην Ρέιντζερς, αφού η περίπτωση του Στίβεν Τζέραρντ δεν τελεσφόρησε. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ ήταν το κύριο όνομα στη λίστα των Τζερς, όμως δεν θα είναι τελικά εκείνος που θα αντικαταστήσει τον Ράσελ Μάρτιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, ο Τζέραρντ αισθάνεται πως «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» για να επιστρέψει στους προπονητικούς πάγκους και αυτός φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος που έβγαλε τον εαυτό του εκτός «κούρσας» για μια δεύτερη θητεία του στην Ρέιντζερς.

Steven Gerrard won't be returning to Ibrox ❌ pic.twitter.com/ERofi7jDlW — BBC Sport (@BBCSport) October 11, 2025

Η τελευταία δουλειά τουήταν στην, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Ιανουάριο μετά από κοινή απόφαση με τον σύλλογο. Οείχε περάσει από τον πάγκο των Τζερς το διάστημακαι πρόλαβε να αφήσει το αποτύπωμά του στην ομάδα με την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021.