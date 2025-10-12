Ρέιντζερς: Ο Τζέραρντ έκλεισε την «πόρτα» για πιθανή επιστροφή στον πάγκο της

Ο Στίβεν Τζέραρντ δεν θα επιστρέψει τελικά στον πάγκο της Ρέιντζερς, αφού ο ίδιος απέρριψε την προοπτική να γυρίσει ξανά στην ομάδα.

Συνέχεια στην αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκονται στην Ρέιντζερς, αφού η περίπτωση του Στίβεν Τζέραρντ δεν τελεσφόρησε. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ ήταν το κύριο όνομα στη λίστα των Τζερς, όμως δεν θα είναι τελικά εκείνος που θα αντικαταστήσει τον Ράσελ Μάρτιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, ο Τζέραρντ αισθάνεται πως «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» για να επιστρέψει στους προπονητικούς πάγκους και αυτός φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος που έβγαλε τον εαυτό του εκτός «κούρσας» για μια δεύτερη θητεία του στην Ρέιντζερς.

Η τελευταία δουλειά του Τζέραρντ ήταν στην Αλ Ετιφάκ, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Ιανουάριο μετά από κοινή απόφαση με τον σύλλογο. Ο Τζέραρντ είχε περάσει από τον πάγκο των Τζερς το διάστημα 2018-2021 και πρόλαβε να αφήσει το αποτύπωμά του στην ομάδα με την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021.
