Αρκετά πιθανό είναι το σενάριο της επιστροφής του Στίβεν Τζέραρντ στον πάγκο της Ρέιντζερς, η οποία έλυσε τη συνεργασίας της με τον Ράσελ Μάρτιν.

Οι εξελίξεις «τρέχουν» στην Ρέιντζερς μετά την πρόσφατη απόλυση του Ράσελ Μάρτιν. Ο 39χρονος τεχνικός, μετά το πολύ κακό ξεκίνημα του συλλόγου τη φετινή σεζόν, πέρασε τελικά την πόρτα της εξόδου, αφήνοντας κενή την θέση του.

Τουλάχιστον για την ώρα, μιας και η Ρέιντζερς αναζητάει τον αντικαταστάτη του Μάρτιν ψάχνοντας σε... γνώριμα πρόσωπα. Ο Στίβεν Τζέραρντ είναι ένα από αυτά που εξετάζονται και μία επανένωση των δύο πλευρών δεν είναι καθόλου απίθανη να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία.

Ο Τζέραρντ είχε περάσει από τον πάγκο των «Τζερς» το διάστημα 2018-2021 και πρόλαβε να αφήσει το αποτύπωμά του στην ομάδα με την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2020/2021, προτού αποχωρήσει για να αναλάβει την Άστον Βίλα και στη συνέχεια την Αλ Ετιφάκ.

Ο πρώην εμβληματικός αρχηγός της Λίβερπουλ, από τον περασμένο Ιανουάριο παραμένει χωρίς προπονητή στέγη, μετά την απομάκρυνσή του από την Αλ Ετιφάκ. Πέραν του Τζέραρντ, στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα του Σον Ντάις.