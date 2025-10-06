Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία της Ρέιντζερς μετά από μόλις τέσσερις μήνες ο Ράσελ Μάρτιν.

Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Η θητεία του Ράσελ Μάρτιν στη Ρέιντζερς αποδείχθηκε σύντομη και απογοητευτική, με μόνη επιτυχία ουσιαστικά την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League.

Την ανέλαβε το καλοκαίρι, αλλά η ομάδα από τη Γλασκώβη έκανε κάκιστο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και ήδη βρέθηκε στο -11 από την κορυφή με μια νίκη, μια ήττα και πέντε ισοπαλίες σε επτά αγωνιστικές. Η τελευταία εξ αυτών μάλιστα, στην έδρα της Φόλκιρκ (1-1), έγινε και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Λίγες ώρες μετά, η διοίκηση της Ρέιντζερς ανακοίνωσε την απόλυσή του, τονίζοντας πως τα αποτελέσματα δεν συμβάδισαν με τις προσδοκίες του συλλόγου.

Ο Ράσελ Μάρτιν έχασε πολύ γρήγορα την εμπιστοσύνη και του club αλλά και των οπαδών που από νωρίς έδειξαν απογοητευμένοι με την ομάδα. Μια μερίδα αυτών δε, λίγο έλειψε να αποπειραθεί να... λιντσάρει τον Σκωτσέζο. Μετά την γκέλα με τη Φόλκιρκ, κατευθύνθηκαν απειλητικά προς το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ του γηπέδου και τον περίμεναν εκεί, αναγκάζοντάς τον να αποχωρήσει από το γήπεδο με αστυνομική προστασία!