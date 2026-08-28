Ο Τζέιμς Πένραϊς αποδείχθηκε μοιραίος για τη Ρέιντζερς, καθώς το δικό του χαμένο πέναλτι στέρησε στους Σκωτσέζους την είσοδο στη League Phase του Conference League.

Η Ρέιντζερς δεν τα κατάφερε χθες στη Τσεχία κόντρα στη Γιάμπλονετς καθώς ηττήθηκε με 1-0 στην κανονική διάρκεια, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν το σκορ από την ήττα στη Γλασκώβη και να στέλνουν το ματς στην παράταση και τελικά στα πέναλτι.

Εκεί με σκορ 4-3 οι Τσέχοι πήραν την πρόκριση, αφήνοντας εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων τους Σκωτσέζους για πρώτη φορά μετά από το 2017, όταν είχαν αποκλειστεί στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League από την Πρόγκρες Νίντερκορν του Λουξεμβούργου.

«Μοιραίος» πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Τζέιμς Πένραις, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρέιντζερς από την ΑΕΚ. Ο 27χρόνος αμυντικός λοιπόν έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα για να εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι για την ομάδα του, αφού προηγουμένως είχε χάσει κάθε ομάδα από ένα. 'Εστειλε την μπάλα στη δεξία πλευρά της εστίας, με τον τερματοφύλακα της Γιάμπλονετς να μην πέφτει και να αποκρούει εύκολα το σουτ.

Στη συνέχεια σειρά είχε ο Γιαν Κραμόστα, ο οποίος πήρε την μπάλα, ευστόχησε και έδωσε στον σύλλογο από την Τσεχία την μεγάλη πρόκριση στην τελική φάση του Conference League.