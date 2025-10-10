Με αμύθητα συμβόλαια, επιχειρηματικές κινήσεις και ένα brand που αγγίζει κάθε γωνιά του πλανήτη, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ απέδειξε ότι η επιτυχία του δεν περιορίζεται μόνο στο γήπεδο.

Με τεράστια συμβόλαια, επικερδείς συμφωνίες με brands και ένα ασύλληπτο διεθνές προφίλ, ο Πορτογάλος άσος της Αλ Νασρ αναγνωρίστηκε αυτή την εβδομάδα από το Bloomberg Billionaires ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής με καθαρή περιουσία ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Στην επίσημη ιστοσελίδα του, το προωθητικό μήνυμα για το νέο του άρωμα ξεκινά με τη φράση: «Δημιούργησε τη δική σου κληρονομιά με το ΝΕΟ άρωμα», ένα μακράς διάρκειας, ξυλώδες και αρωματικό, εμπνευσμένο από την ακατάπαυστη φιλοδοξία και τη σύγχρονη αρρενωπότητα.

Δίπλα στο μπουκάλι του «Cristiano Ronaldo Legacy» στην κατηγορία CR7 Fragrances, ο ίδιος ο Ρονάλντο ποζάρει φρεσκοξυρισμένος, με λευκό πουκάμισο και μαύρο σακάκι. Ένα μπουκάλι 100 ml eau de parfum κοστίζει 75 ευρώ, ενώ το σετ «Legacy Luxe Gift Set» περιλαμβάνει το ίδιο άρωμα και ένα δωρεάν ζευγάρι μαύρα και χρυσά εσώρουχα CR7. Με το «Legacy», ο αριθμός των αρωμάτων που φέρουν το όνομά του φτάνει πλέον τα επτά.

Όταν πρόκειται για το να βγάζει χρήματα, ο Ρονάλντο, στα 40 του πλέον, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ωστόσο, η αρωματική του σειρά είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της τεράστιας επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας, μιας αυτοκρατορίας που αποτυπώνει τη διαρκή επιθυμία του να κεφαλαιοποιήσει το όνομά του όσο περισσότερο γίνεται.

Η τρέχουσα αποτίμηση των 1,2 δισ. ευρώ περιλαμβάνει τα συνολικά έσοδά του από την καριέρα, τις επενδύσεις και τις εμπορικές συνεργασίες του.

Έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε που το αγγλικό κοινό τον γνώρισε για πρώτη φορά, όταν μπήκε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό αντί του Νίκι Μπατ, στο ντεμπούτο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στη Μπόλτον, σε έναν αγώνα που τελείωσε 4-0. Ακολούθησαν έξι χρόνια στο Μάντσεστερ, εννέα στη Ρεάλ Μαδρίτης, τέσσερα στη Γιουβέντους, μια σύντομη επιστροφή στο «Όλντ Τράφορντ» και στη συνέχεια η χρυσή μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία. Μέσα από τεράστιες χορηγίες, επενδύσεις και συμβόλαια-ρεκόρ, η περιουσία και το brand «Ronaldo» εκτοξεύτηκαν.

Η χρυσή μεταγραφή του Ρονάλντο στην Αλ Νασρ!

Από το ντεμπούτο του έως το 2023, ο Ρονάλντο είχε αποκομίσει περίπου 472 εκατ. ευρώ από μισθούς και άλλα 16 εκατ. ετησίως από το συμβόλαιό του με τη Nike, ενώ επιπλέον 201 εκατ. ευρώ προήλθαν από συνεργασίες με εταιρείες όπως Castrol και Armani.

Η μεταγραφή του στην Αλ Νασρ, ομάδα του Ριάντ με μικρή έως τότε φήμη και προσέλευση, ισοδυναμούσε με χρυσωρυχείο: το συμβόλαιο του 2023 του αποφέρει 172 εκατ. ευρώ ετησίως, αφορολόγητα, συν 23 εκατ. μπόνους υπογραφής. Η διετής επέκταση που υπέγραψε τον Ιούνιο προβλέπει τους ίδιους όρους άλλα 345 εκατ. ευρώ.

Τη διαχείριση της περιουσίας του επιβλέπει ο Μιγκέλ Μάρκες, ιδιώτης τραπεζίτης από τη Λισαβόνα, μέσω της LMcapital Wealth Management, ενώ ο ίδιος εμπιστεύεται έναν στενό κύκλο συνεργατών για τις επενδυτικές του κινήσεις.

Μεταξύ άλλων, έχει αποκτήσει το Lisboa Racket Centre και συμμετέχει στην κατασκευή του City of Padel κοντά στην Οέιρας, που θα περιλαμβάνει 17 γήπεδα.

Έχει επίσης επενδύσει σε αλυσίδα ξενοδοχείων (Pestana CR7 Lifestyle Hotels), γυμναστήρια, και εταιρείες μέσων ενημέρωσης. Διαθέτει πολυτελή ακίνητα, μια βίλα στη Μαδέιρα, ένα ρετιρέ στη Λισαβόνα και υπό κατασκευή έπαυλη στην Quinta da Marinha, κόστους περίπου 17 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει γυάλινη πισίνα με υποθαλάσσιο πέρασμα.

Γιατί διάσημοι αθλητές μετακομίζουν στο Ντουμπάι; Οι νέες συνθήκες που το κάνουν ελκυστικό προορισμό

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρονάλντο είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, με πάνω από 665 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram. Κι όμως, παρά τη διαφοροποίηση των επενδύσεων, ο βασικός μοχλός του πλούτου του παραμένει το ίδιο του το ποδοσφαιρικό ταλέντο και τα συμβόλαια ρεκόρ που υπέγραψε. Λέγεται μάλιστα ότι το πιο πρόσφατο συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ περιλαμβάνει μελλοντικό μερίδιο 15% στο σύλλογο.

Υπάρχουν και άλλοι αθλητές δισεκατομμυριούχοι, όπως ο πρώην μέσος της Άρσεναλ Ματιέ Φλαμινί με τη βιοχημική εταιρεία του αξίας πολλών δισεκατομμυρίων, ο Μάικλ Τζόρνταν με περιουσία 2,5 δισ. που κέρδισε λιγότερα από 100 εκατ. εντός παρκέ, και ο Ρότζερ Φέντερερ, που μέσω επενδύσεων στην εταιρεία αθλητικών ειδών On Holdings AG, έφτασε καθαρή αξία 954 εκατ. ευρώ. Ο Ρονάλντο όμως συνέχισε να υπογράφει συμβόλαια-ρεκόρ, πρώτα στη Ρεάλ, έπειτα στη Γιουβέντους και τώρα στη Σαουδική Αραβία και έτσι, δικαίως, αναδείχθηκε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής.