Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ποιος είναι ο αγαπημένος της ποδοσφαιριστής.

Τον θαυμασμό της για τον Κριστιάνο Ρονάλντο εξέφρασε η Σίντνεϊ Σουίνι! Η Αμερικανίδα σταρ, που πρόσφατα βρέθηκε στο Ζοσέ Αλβαλάδε και είδε τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, άδραξε την ευκαιρία να βρεθεί και στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να δείξει τις ικανότητές της με την μπάλα.



Αργότερα, η ηθοποιός είχε αναφέρει πως δεν θα μπορούσε να μην υποστηρίζει την ομάδα η οποία ανέδειξε τον CR7, για τον οποίο είπε εν συνεχεία ότι «ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής. Είμαι ανταγωνιστικός άνθρωπος και αν έπαιζα μπάλα, θα ήταν το πρότυπό μου».



Γεννημένη το 1997 στο Σποκέιν, η Σουίνι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα sex symbols παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, κερδίζοντας δημοσιότητα από τις εμφανίσεις της στις σειρές Euphoria και The White Lotus, ενώ αργότερα έπαιξε και σε ταινίες όπως το Reality, το Christy και το Anyone But You.