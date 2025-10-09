Γιατί διάσημοι αθλητές μετακομίζουν στο Ντουμπάι; Οι νέες συνθήκες που το κάνουν ελκυστικό προορισμό
Τα τελευταία χρόνια, το Ντουμπάι έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για διάσημους και φυσικά βαθύπλουτους αθλητές από όλο τον κόσμο.
Η πόλη της Μέσης Ανατολής δεν αποτελεί πλέον μόνο τουριστικό προορισμό ή κέντρο επιχειρήσεων, αλλά έναν τόπο όπου κορυφαίοι επαγγελματίες του χώρου βρίσκουν το ιδανικό περιβάλλον για να ζήσουν, να επενδύσουν και να συνεχίσουν την καριέρα τους.
Από σταρς του ποδοσφαίρου όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Νεϊμάρ, μέχρι τενίστες όπως ο Ρότζερ Φέντερερ και κορυφαίους γκόλφερ όπως ο Tόμι Φλίτγουντ, η τάση μετακόμισης προς το Ντουμπάι γίνεται όλο και πιο εμφανής τα τελευταία χρόνια.
Οι λόγοι είναι πολλαπλοί και συνδυάζουν πρακτικά και φυσικά lifestyle στοιχεία.
Το Ντουμπάι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για διάσημους αθλητές από όλο τον κόσμο. Από ποδοσφαιριστές μέχρι γκόλφερ, πολλοί βρίσκουν στην πόλη της Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων ένα μέρος που συνδυάζει φορολογικές ελαφρύνσεις, υψηλό επίπεδο ασφάλειας και πολυτελή τρόπο ζωής.
Ο λόγος που η τάση αυτή έχει επιταχυνθεί είναι πολυπαραγοντικός. Όπως περιέγραψε πρόσφατα ένας πρώην ποδοσφαιριστής της Premier League, ο οποίος πλήρωσε περίπου 20 εκατομμύρια λίρες σε φόρους, η καθημερινότητα στην πατρίδα του δεν ήταν πάντα ευχάριστη. Επομένως, οι υψηλά αμειβόμενοι αθλητές είναι επόμενο να αναζητήσουν πιο... φιλικές στην τσέπη τους συνθήκες.
‼️ Cristiano Ronaldo celebrating New Year in Dubai.
Το Ντουμπάι προσφέρει όλα όσα λείπουν από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πέρα από την πλήρη απουσία φόρων, ο ήλιος και το ήπιο κλίμα της περιοχής είναι μερικά «δυνατά χαρτιά» που προσελκύουν όσους έχουν τα χρήματα να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος ζωής που απαιτεί. Παράλληλα, η πόλη καταγράφει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες εγκληματικότητας παγκοσμίως, γεγονός που έπεισε, μεταξύ άλλων, τον Τζέιμς Βινς και τον Αμίρ Καν να εγκατασταθούν εκεί μετά από προσωπικά περιστατικά που βίωσαν σε Βρετανία και Λονδίνο αντίστοιχα.
Η προοπτική επενδύσεων σε ακίνητα, η εύκολη πρόσβαση σε πολυτελείς υποδομές και η δυνατότητα να ζεις σε έναν χώρο ασφαλή και συγχρόνως κομψό καθιστούν το Ντουμπάι έναν μοναδικό προορισμό για υψηλού εισοδήματος επαγγελματίες.
Γιατί διάσημοι αθλητές μετακομίζουν στο Ντουμπάι;
Οι νέες συνθήκες που κάνουν το Ντουμπάι ελκυστικό
Οι αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικές και έπαιξαν ρόλο στο να γίνει η πόλη του Ντουμπάι πόλος έλξης για πασίγνωστους εκατομμυριούχους από τον χώρο του αθλητισμού κι όχι μόνο. Η χαλάρωση των περιορισμών γύρω από τη «Χρυσή Βίζα» επιτρέπει πλέον σε διάσημους και αθλητές να αποκτούν μόνιμη διαμονή για 5 έως 10 χρόνια, χωρίς να απαιτείται να κάνουν τεράστιες οικονομικές επενδύσεις.
Παράλληλα, η δημιουργία περιοχών όπως το Palm, η Dubai Marina και τα Jumeirah Golf Estates παρέχει στους αθλητές πολυτελείς κατοικίες και θέσεις κοντά σε γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις κάνοντας τη μετακίνησή τους σε αυτές πολύ πιο εύκολη.
Αθλητές όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Νεϊμάρ και ο Τόμι Φλίτγουντ έχουν ήδη επιλέξει το Ντουμπάι ως δεύτερο σπίτι ή μόνιμη βάση τους, ενώ πρόσφατα μετακόμισαν εκεί, σύμφωνα με την Daily Mail οι Ρόνι Ο’Σάλιβαν και ο Ρίο Φέρντιναντ.
Neymar Jr, the Brazilian soccer icon, has acquired a high-end penthouse in Dubai for $54.5 million, situated within the Bugatti Residences by Binghatti in Business Bay.
This project marks the inaugural residential venture under the Bugatti brand worldwide, providing unique…
Η πόλη επενδύει στρατηγικά εδώ και χρόνια στην προβολή της μέσω διάσημων προσώπων που φιλοξενεί ή έχει μόνιμους κατοίκους. Κάθε αθλητής που μετακομίζει εκεί ενισχύει την εικόνα του Ντουμπάι ως ενός διεθνούς κέντρου για lifestyle και χλιδάτη ζωή.
Οι αθλητικές διοργανώσεις, οι σύγχρονες υποδομές, η ασφάλεια και η ευκολία μετακίνησης σε συνδυασμό με τις φορολογικές διευκολύνσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν προσφέρει απλώς καλή ζωή, αλλά και οικονομική και επαγγελματική ευκαιρία. Η χαλάρωση των νόμων σχετικά με το αλκοόλ και η ανοχή σε πολυτελή κοινωνική ζωή προσφέρουν επίσης την ελευθερία που πολλοί αθλητές ή και τα κοντινά τους πρόσωπα αναζητούν, σε ένα μέρος που μοιάζει πια με «party state».
"Federer has landed at his winter home in Dubai with his coaching team to focus on the season ahead"
🤞 pic.twitter.com/jsYRfefn2r
Η τάση αυτή που παρατηρείται μαζί με τη διεξαγωγή ευρωπαϊκών διοργανώσεων στην συγκεκριμένη περιοχή αντιπροσωπεύει μια ευρύτερη στροφή της δύναμης του αθλητισμού προς τη Μέση Ανατολή, όπου κράτη όπως το Ντουμπάι χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό προκειμένου να αυξήσουν ακόμα περισσότερο το κύρος τους.
Οι εύκολες επενδύσεις, το lifestyle, η ασφάλεια και οι φορολογικές ελαφρύνσεις είναι ένα δέλεαρ και συνθέτουν ένα πακέτο που όλο και περισσότεροι διάσημοι αθλητές βρίσκουν ακαταμάχητο.