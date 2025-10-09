Γιατί διάσημοι αθλητές μετακομίζουν στο Ντουμπάι; Οι νέες συνθήκες που το κάνουν ελκυστικό προορισμό

Τα τελευταία χρόνια, το Ντουμπάι έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για διάσημους και φυσικά βαθύπλουτους αθλητές από όλο τον κόσμο.

Η πόλη της Μέσης Ανατολής δεν αποτελεί πλέον μόνο τουριστικό προορισμό ή κέντρο επιχειρήσεων, αλλά έναν τόπο όπου κορυφαίοι επαγγελματίες του χώρου βρίσκουν το ιδανικό περιβάλλον για να ζήσουν, να επενδύσουν και να συνεχίσουν την καριέρα τους.

Από σταρς του ποδοσφαίρου όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Νεϊμάρ, μέχρι τενίστες όπως ο Ρότζερ Φέντερερ και κορυφαίους γκόλφερ όπως ο Tόμι Φλίτγουντ, η τάση μετακόμισης προς το Ντουμπάι γίνεται όλο και πιο εμφανής τα τελευταία χρόνια.

Οι λόγοι είναι πολλαπλοί και συνδυάζουν πρακτικά και φυσικά lifestyle στοιχεία.