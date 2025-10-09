Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής παγκοσμιώς που γίνεται δισεκατομμυριούχος.

Ακόμα μια πρωτιά προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με το «Bloomberg», το οποίο αναφέρει πως έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που η περιουσία του ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, φτάνοντας στα 1,4 δις.

Η οικονομική άνοδος του 40χρόνου διεθνή, έρχεται μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του με τη σαουδαραβική Αλ-Νασρ τον περασμένο Ιούνιο, το οποίο φέρεται να αξίζει περισσότερα από 345 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά ο Ρονάλντο έχει κερδίσει περισσότερα από 480 εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς μεταξύ τηε εικοσαετίας 2002-2023, συμπεριλαμβανομένου ενός δεκαετούς συμβολαίου με τον αθλητικό κολοσσο «Nike» αξίας σχεδόν 16 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και επικερδείς χορηγίες με εταιρίες όπως η «Armani», η «Castrol» και άλλες που πρόσθεσαν περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ στην περιουσία του.

Η μεταγραφή του Πορτογάλου επιθετικού από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Αλ-Νασρ τον Ιανουάριο του 2023 τον είχε ήδη καταστήσει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με ετήσιο μισθό 200 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων και μαζί με το 15% της αξίας του συλλόγου σε μετοχές.

Από την άλλη, το επί χρόνια «αντίπαλο δεός» του Κριστιάνο, ο Λιονέλ Μέσι, έχει κερδίσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς προ φόρων κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του σε Ισπανία, Γαλλία και ΗΠΑ.

Η ιδιότητα του δισεκατομμυριούχου κατατάσσει τον Πορτογάλο σούπερ- σταρ σε μια κλειστή ομάδα αθλητών που περιλαμβάνει τους θρύλους του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον και ΛεΜπρόν Τζέιμς, τον παίκτη του γκολφ Τάιγκερ Γουντς αλλά και τον Ελβετό τενίστα Ρότζερ Φέντερερ.