Αποκάλυψη Κοτσόλη στους Galacticos για τον Τεττέη: «Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολλές ομάδες, έχουν γίνει διερευνητικές επαφές»

Ο Στέφανος Κοτσόλης ήταν καλεσμένος στους Galacticos και μίλησε για το δίδυμο Τεττέη-Παντελίδη, τη φετινή πορεία της Κηφισιάς ενώ βοήθησε στην ανάλυση γύρω από τα όσα ξέρουμε για την Εθνική.

Στους Galacticos βρέθηκε ο άλλοτε τερματοφύλακας και νυν τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς, Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος μίλησε για τα όσα συμβαίνουν στο κλαμπ των Β. Προαστίων που είναι μεταξύ των εκπλήξεων της φετινής σεζόν.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο «καυτό» δίδυμο Τεττέη-Παντελίδη που μονοπωλεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες αγωνιστικές, στον προπονητή της ομάδας, Σεμπάστιαν Λέτο αλλά και στη σημερινή (21:45) μάχη της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στη Σκωτία.

Για την εμπιστοσύνη που έδειξε τον Σεμπάστιαν Λέτο για να αναλάβει ως πρώτος προπονητής στην Κηφισιά: «Όταν ήμασταν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό, δεν ήμασταν κολλητοί, είχαμε βρεθεί 3-4 φορές εκτός γηπέδων αλλά είχαμε πολύ καλή σχέση. Υπήρξε μία περίοδος στην Α' Εθνική που ψάχναμε να βρούμε προπονητή. Είχαμε τον Νίλσεν αλλά δεν είχε εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Του τηλεφώνησα στις 10 βράδυ και στις 9 το πρωί της επόμενης ήταν στο αεροπλάνο για Ελλάδα. Τόσο γρήγορα. Ήταν δίπλα στον Νίλσεν και στον Μπράτσο και οι ίδιοι οι προπονητές μου είπαν ότι κάνει για πρώτος. Μόλις πέσαμε κατηγορία, συμφωνήσαμε με τον κ. Πρίτσα να αναλάβει ως πρώτος προπονητής. Είχε δύσκολο έργο γιατί έπρεπε να κάνει πρωταθλητισμό στη Superleague 2. Με τη δουλειά του, την επιμονή του, στην προσήλωσή του, απέδειξε ότι μπορεί να ίσως και καλύτερος προπονητής από ότι σαν παίκτης».

Στη συνέχεια είπε για το δυνατό σημείο του Αργεντινού κόουτς: «Εμπνέει και καθοδηγεί σωστά τους ποδοσφαιριστές. Αυτό που λέμε και οι δύο, οι συμβουλές που δίνουμε δεν είναι επειδή τα κάναμε όλα καλά αλλά επειδή κάναμε πολλά λάθη. Πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεράσει την ποδοσφαιρική καριέρα του».

Για τον ρόλο του: «Τον ακριβή ρόλο του τεχνικού διευθυντή τον κρίνει ο πρόεδρος της ομάδας. Στη Γ' Εθνική, ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή έχει αμέτρητα πράγματα. Σημαντικό φέτος είναι ότι έφυγαν πολλά πράγματα από πάνω μου, αφοσιώθηκα στο κομμάτι των επιλογών και αυτό φαίνεται επειδή έχουμε φτιάξει μία καλή ομάδα. Ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που κρίνει για το ποιες ειναι οι αρμοδιότητες του στο κλαμπ. Από την πλευρά μου προσπαθώ να είμαι κάθε μέρα στην προπόνηση, να έχω σχέσεις με τα παιδιά και όχι να είμαι σε ένα γραφείο και να εμφανίζομαι μία στο τόσο. Δεν μου αρέσει να είμαι κλεισμένος σε ένα γραφείο. Τότε και οι παίκτες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Θέλω να είμαι κοντά στην ομάδα, να βρίσκομαι στα αποδυτήρια και από τα δικά μου μάτια και να τα συζητάμε με τον Λέτο»

Για τις ανθρώπινες σχέσεις: «Η προσωπική σχέση, ο σεβασμός και η καθημερινή τριβή, θεωρώ ότι μπορούν να μας δώσουν το κάτι παραπάνω. Θεωρώ πως αυτό το δέσιμο ήταν που έφερε και τη νίκη με την Καλαμάτα».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Στο παρελθόν τηλεφώνησα σε έναν προπονητή που τον έχω πάρα πολύ ψηλά αλλά μου είπε ότι δεν ήθελε να αναλάβει την Κηφισιά. Ο ίδιος άνθρωπος με κάλεσε μετά από λίγο διάστημα και μου πρότεινε έναν άλλον προπονητή που κούμπωνε σε αυτό που έψαχνα. Ο Λέτο αυτή τη στιγμή καλύπτει απολύτως τα θέλω και το όραμα του προέδρου μας. Μέχρι τώρα φαίνεται και στο γήπεδο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και το δείχνουμε. Μία άλλη ομάδα θα καθόταν πίσω με την ΑΕΚ στο 2-2 και θα ήταν ικανοποιημένος αλλά η μπάλα έβγαινε πλάγιο και ο προπονητής έδινε γρήγορα την μπάλα πίσω».

Για το αν έκανε λάθη: «Για αρκετές. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Τα περισσότερα λάθη έγιναν την πρώτη μας χρονιά στην Α' Εθνική. Σε 15 μέρες έπρεπε να βρούμε προπονητή, να οργανωθεί η προετοιμασία, να φέρουμε παίκτες. Δεν υπήρχε χρόνος και εμπειρία αλλά μέσα από αυτά μάθαμε για φέτος».

Για τον Αντρέα Τεττέη: «Ήταν στη Γ' Εθνική όταν ανέλαβα. Ο κ. Πρίτσας μου μιλούσε μισή ώρα για εκείνον και όντως είναι ένα τρομερό παιδί. Είναι μία περίπτωση Αντετοκούνμπο, έχει μεγαλώσει δύσκολα, έχει χάσει τον πατέρα του και στηρίζει την οικογένεια του. Για την Κηφισιά δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιριστής. Εγώ τον βλέπω σαν μικρό μου αδερφό. Όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν δίπλα του για να εξελιχθεί. Από ερασιτέχνης που δούλευε παράλληλα για να ζει την οικογένεια του και μετά να γίνει επαγγελματίας και να μπει σε άλλους ρυθμούς. Καθοριστική η απόφαση να δοθεί δανεικός στον Παναιτωλικό. Ήταν απόφαση του προέδρου. Εγώ και ο προπονητής σοκαριστήκαμε με αυτό παρότι μας δόθηκε όσα έπρεπε για να τον αντικαταστήσουμε. Ήταν ένα σοκ αλλά αυτή η περίοδος στον Παναιτωλικό τον έκανε πολύ πιο ώριμο. Αυτά που βλέπετε είναι το 50-60% από αυτά που μπορεί να κάνει».

Ενώ στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, είχε κάπως απογοητευτεί και ήταν πεσμένος ψυχολογικά. Μίλησε με τον κ. Πρίτσα, δεν ξέρω τι του είπε αλλά του έδωσε τεράστιο κίνητρο. Και από και πέρα βλέπετε το αποτέλεσμα. Μπορεί να κάνει πράγματα που δεν φαντάζεστε».

Για το τι έχει βελτιώσει: «Μπορεί να βελτιώσει στα πάντα. Το πρώτο όμως, είναι η καθημερινότητα του. Είναι πλέον επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Ακούει πολύ πιο εύκολα από το παρελθόν και θεωρώ ότι είναι πολύ τυχερός γιατί έχει ανθρώπους που τον αγαπούν πάρα πολύ και τον στηρίζουν πάντα. Ακόμα και το περιβάλλον του, επειδή τον αγαπάει πάρα πολύ, ξέρουν πως πρέπει να είναι για να βγάλει ο Αντρέας τον καλύτερο του εαυτό. Αγωνιστικά έχει βελτιώσει τα πάντα αλλά είναι τόσα πολλά τα χαρακτηριστικά του. Για εμένα είναι το κατάλληλο timing για να κάνει το επόμενο βήμα. Δεν είναι συγκυριακό. Είναι το αποτέλεσμα μίας μακράς δουλειάς του Αντρέα».

Για το επόμενο βήμα: «Θα παίξει σημαντικό ρόλο σε εμάς, ποιο θα είναι το καταλληλότερο μέρος για τον Αντρέα. Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύον. Είχε γίνει επίσημη πρόταση από τη Βίμποργκ, με λεφτά που άλλες ομάδες στη Superleague 2 θα έδιναν και έναν παίκτη ακόμα. Κάτσαμε μαζί του να συζητήσουμε γιατί δεν τον βλέπουμε ως προϊόν. Παίζει ρόλο οι συνθήκες για το παιδί».

Για τα μεταγραφικά σενάρια για τον Τεττέη: «Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον είτε επίσημα, είτε ανεπίσημα από πολλές πλευρές, έχουν γίνει διερευνητικές επαφές αλλά όχι κάποια απόφαση. Δεν έχουμε βάλει τον Αντρέα στην βιτρίνα. Οι ομάδες έρχονται σε εμάς».

Έπειτα αναφέρθηκε και στον Παύλο Παντελίδη: «Είναι τεράστια τιμή να έχουμε Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή στην Κηφισιά. Ο Παύλος είναι εξαιρετικό παιδί επίσης. Το πρώτο μου πλάνο στην Κηφισιά ήταν να μαζέψω παίκτες από τις Κ19 των μεγάλων ομάδων που δεν έβρισκαν χώρο στην αντρική ομάδα. Ο Παύλος είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό, τον παρακολούθησα στη Θύελλα Ραφήνας που ήταν προπονητής ο Νίκος Μεσολόγγης που γνωριζόμασταν και μου ζήτησε να πάω να τον δω. Ξεχώριζε σαν τη... μύγα μέσα στο γάλα. Αποφασίσαμε με τον πρόεδρο να πληρώσουμε κάποια τροφεία για να γίνει επαγγελματίας. Στη Νέα Ιωνία, στον Παναθηναϊκό και στη Θύελλα Ραφήνας. Δεν ήταν κακός στην προετοιμασία στην πρώτη σεζόν αλλά ήταν πιο σοφό να πάει δανεικός να παίξει. Έγινε άντρας στην Ηλιούπολη και έτσι γύρισε πιο δυνατός. Είχε φέτος μία εξαιρετική προετοιμασία και φαίνεται τώρα».

Για το ποια είναι η κανονική του θέση: «Μπορεί να παίξει πολύ καλά και ως εξτρέμ και ως φορ και σε διαφορετικά συστήματα. Πέρσι τον Γενάρη πέρασε μία περίοδος κρίσης επειδή δεν έπαιζε. Μεγαλοποιούμαι τα πράγματα ως ποδοσφαιριστές και έχουμε τάσεις φυγής που είναι η εύκολη λύση. Ο Παύλος έμεινε, το πάλεψε και βλέπουμε τι έγινε που έφτασε μέχρι την Εθνική Ομάδα».

Για το αν εκείνος είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα: «Όταν τα παιδιά φτάνουν σε αυτά τα επίπεδα απόδοσης, είναι σημαντικό η επόμενη ομάδα να τον στηρίξει».

Έπειτα επέστρεψε στο κομμάτι του Τεττέη και απάντησε για το αν θα φύγει τον Ιανουάριο ή το καλοκαίρι: «Ειδικά στην περίπτωση, το κριτήριο είναι το καλό Αντρέα. Οπότε αν πρέπει να φύγει τον Γενάρη, τότε θα κάνει τη δουλειά του τεχνικού διευθυντή πιο δύσκολη που θα πρέπει να βρει αντικαταστάτη».

Ενώ ολοκλήρωσε: «Ακόμα και σε ελληνική ομάδα να πάει ο Τεττέη, το μέλλον του είναι στο εξωτερικό. Οι διερευνητικές επαφές δεν είναι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό»