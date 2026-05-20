Κηφισιά: Κράτησε τον μουντιαλικό Τζέρεμι Αντόνισε

Επιμέλεια:  Βασίλης Μπαλατσός
Ο Τζέρεμι Αντόνισε θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στην Κηφισιά, αφού ενεργοποιήθηκε η οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του.

Στην Κηφισιά θα αγωνίζεται και του χρόνου ο Τζέρεμι Αντόνισε, ο οποίος θα συμμετέχει και στο Μουντιάλ που πλησιάζει με την εθνική ομάδα του Κουρασάο. Ο 24χρονος εξτρέμ ήρθε στην ομάδα το περασμένο καλοκαίρι από την Μορεϊρένσε ως ελεύθερος και υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια.

Οι ιθύνοντες της ομάδας έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι από την εικόνα του στο σύνολο της σεζόν. Εκείνος πραγματοποίησε 32 συμμετοχές, σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στα περισσότερα από 2,2 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε.

Κάπως έτσι εκείνοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν την οψιόν που είχε συμπεριληφθεί στη μεταξύ τους συμφωνία και να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για έναν ακόμη χρόνο, λαμβάνοντας υπόψιν και τη συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ.

