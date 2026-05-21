Πού θα δείτε την τελευταία αγωνιστική των playouts της Superleague
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας περιλαμβάνει την 10η και τελευταία αγωνιστική των playouts της Super League, με την υπόθεση παραμονή βέβαια να έχει ήδη κριθεί.
Αρχικά στις 18:00 ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει στην έδρα του τον Πανσερραϊκό (Nova Sports 2), ενώ λίγο αργότερα στις 19:00 ο Παναιτωλικός θα αναμετρηθεί στο Αγρίνιο με τον Αστέρα AKTOR (Cosmote Sport 1).
Τέλος, την ίδια ώρα η Κηφισιά θα υποδεχθεί στο «Απόστολος Νικολαϊδής» την ΑΕΛ Novibet, με την αναμέτρηση να προβάλλεται ζωντανά από Cosmote Sport 2.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Superleague
- Ατρόμητος - Πανσερραϊκός (18:00, Nova Sports 2)
- Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR (19:00, Cosmote Sport 1)
- Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (19:00, Cosmote Sport 2)
