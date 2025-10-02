Μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικής του Youth League, οι Νέοι του Ολυμπιακού βρίσκονται ανάμεσα στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας έχοντας κάνει το 2/2 απέναντι σε Άρσεναλ και Πάφο. Εκτός από τα έξι γκολ στο ενεργητικό της, η ομάδα του Σίμου μετράει το μόλις ένα τέρμα παθητικό και αυτό οφείλεται κυρίως σε τρία πρόσωπα που... κλείνουν το μάτι για το «ερυθρόλευκο» μέλλον.

Σε μία από τις μεγάλες δυνάμεις σε επίπεδο ακαδημιών στην Ευρώπη εξελίσσεται η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού. Δεν είναι μόνο η κατάκτηση του Youth League πριν από δύο χρόνια αλλά και η πορεία μέχρι τα προημιτελικά την περασμένη σεζόν. Παρότι το ρόστερ έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με το σύνολο που κατέκτησε το τρόπαιο, οι «ερυθρολεύκοι» συνεχίζουν σταθερά να εκπλήσσουν με τα αποτελέσματα και τις εμφανίσεις τους.

Η διαφορά με τις προηγούμενες δύο σεζόν, ο Ολυμπιακός συμμετέχει για πρώτη φορά σε League Phase του Youth League (πριν ήταν στον δρόμο των πρωταθλητών), κάνοντας εξαιρετικό ξεκίνημα με 2/2 στις πρώτες αγωνιστικές και φιγουράροντας ανάμεσα στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Μετά την εντός έδρας νίκη με την Πάφο (4-0), τα... μωρά του Γιώργου Σίμου κατάφεραν να ρίξουν «κανονιές» στην έδρα της Άρσεναλ και να φύγουν με το διπλό χάρη στο τελικό 2-1. Στο τέλος της μέρας, ο Ολυμπιακός μετρά έξι βαθμούς και συνολικό σκορ στον συντελεστή του γκολ το 6-1.

Η πολυφωνία στην επίθεση (5 διαφορετικοί σκόρερ) είναι κάτι που κάνει ξεχωριστή την ομάδα των «ερυθρολεύκων» όμως πρέπει να σταθούμε στην αμυντική τριάδα που δεσπόζει στα μετόπισθεν και αμφότεροι έχουν θέσει βασική υποψηφιότητα για να βρεθούν στην πρώτη ομάδα στο άμεσο μέλλον.

Ο λόγος για τους Γιάννη Ρολάκη, Αμάρ Μίλισιτς και Βασίλη Καρκατσάλη, στους οποίους ο Σίμος, δεν στηρίζει μόνο την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού αλλά και τα περισσότερα πράγματα από το πλάνο παιχνιδιού του.

Όλα ξεκινούν από την άμυνα!

Αν κάτι χαρακτηρίζει το σύνολο του Σίμου, αυτό είναι η πίεση ψηλά με σκοπό το λάθος και την άμεση επίθεση προς την αντίπαλη εστία. Κάτι τέτοιο όμως, ξεκινά από την άμυνα. Η συγκεκριμένη τριάδα τόσο κόντρα στην Πάφο, όσο και κόντρα στην Άρσεναλ, ξεκινούσαν κάθε επίθεση από τα δικά τους πόδια.

Πρόκειται για τρεις στόπερ που μπορούν να χειριστούν εξαιρετικά την μπάλα και να παίξουν τόσο κάθετα όσο και μεγάλες διαγώνιες μπαλιές, ανοίγοντας το πρώτο μπλοκ του αντιπάλου. Παράλληλα, εκτός από το χτίσιμο της επίθεσης, η συγκεκριμένη τριάδα παίρνει και αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κλείνοντας τις γραμμές και μην αφήνοντας τον αντίπαλο να ξεφύγει στην αντεπίθεση ή να χτίσει με build up λόγω της πολυπρόσωπης άμυνας.

Αμφότεροι είναι πολύ καλοί τόσο στο ψηλό παιχνίδι όσο και στη μονομαχίες στο έδαφος ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι βοηθάει και το γεγονός ότι σε φάση άμυνας, τα δύο φουλ μπακ κλείνουν προς τα πίσω και το σύστημα από 3-4-3 γίνεται 5-4-1.

Η ηγετική μορφή του Μίλισιτς που είναι ανίκητος στο ένας με έναν

Ήρθε το καλοκαίρι ως ελεύθερος από την Άντερλεχτ, στην οποία είχε φτάσει να είναι μέχρι και αρχηγός της Κ18. Ο Αμάρ Μίλισιτς αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του και να αγωνιστεί στην Ευρώπη για χάρη του Ολυμπιακού.

Από τα πρώτα δείγματα γραφής, γίνεται ξεκάθαρο για ποιον λόγο οι Πειραιώτες επέμειναν τόσο στην απόκτηση. Ο 18χρονος στόπερ έχει εξελιχθεί σε ηγετική μορφή στην αμυντική τριάδα αλλά και συνολικά για την ομάδα. Κατευθύνει, εμψυχώνει, κρατάει το... βάθος ως ο τελευταίος αμυντικός σε περίπτωση άμυνας και είναι ο άνθρωπος που θα κουβαλήσει στα πρώτα μέτρα του γηπέδου την μπάλα.

Πρόκειται για έναν σκληροτράχηλο αμυντικό που δεν φοβάται να μπει στη... φωτιά ακόμα και αν είναι να σταματήσει μία φάση, πάντα προσεκτικά για την περίπτωση κάρτας. Είναι σχεδόν ανίκητός στο ψηλό παιχνίδι (λογικό άλλωστε καθώς είναι 1,90 μ.) ενώ έχει δείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε είδους απειλεί στο ένας με έναν.

Ο αρχηγός Ρολάκης και το βαρόμετρο που ακούει στο όνομα Καρκατσάλης

Φυσικά, ο Γιώργος Σίμος μπορεί να... τρίβει τα χέρια του από χαρά καθώς δεν είναι μόνο ότι ο Μίλισιτς έχει εξελιχθεί σε μία αξιόπιστη επιλογή και προσαρμόστηκε σχετικά γρήγορα αλλά έχει και πλάι δύο παίκτες που ταιριάζουν «γάντι» σε αυτό που θέλει ο Έλληνας τεχνικός.

Από τη μία ο αρχηγός της ομάδας, Γιάννης Ρολάκης, ο οποίος από τη στιγμή που αποκτήθηκε από τον ΟΦΗ το 2023, μόνο ανοδική είναι η πορεία του και από την άλλη ο, επίσης υψηλόσωμος (1,92 μ.) Βασίλης Καρκατσάλης. Αμφότεροι έχουν «κουμπώσει» εξαιρετικά δίπλα στον Βέλγο στόπερ, καθώς ολοκληρώνουν το πακέτο που χρειάζεται ο Σίμος.

Ο πρώτος, έχει αναλάβει με τον πιο εμφατικό τρόπο τα ηνία. Ένα δυνατό παιδί που είναι εξαιρετικό στην «έκρηξη» και το πρώτο... βήμα. Ειδικά κόντρα στην Πάφο, τον είδαμε να νικάει αρκετές φορές τους αντίπαλους επιθετικούς με το σώμα του, έχοντας εξαιρετικές τοποθετήσεις και πάντα έτοιμος να καλύψει την οποιαδήποτε υποψία αντεπίθεσης. Γρήγορος, με καλά πόδια για build up και δυνατός και στο ψηλό παιχνίδι.

Όσο για τον δεύτερο, ο 18χρονος αμυντικός έχει εντυπωσιάσει με τον τρόπο που χειρίζεται την μπάλα. Αυτό είναι και το βασικό ατού του. Παρά το ψηλό κορμί του, ο Καρκατσάλης είναι εξαιρετικός με την μπάλα, έχει άρτια τεχνική κατάρτιση χωρίς να κάνει κατάχρηση της μπάλας και αποτελεί έναν... άσσο στο μανίκι του Σίμου προκειμένου ο Ολυμπιακός να δημιουργήσει ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα.

Από εκεί και πέρα, δεν χρειάζεται να κάνουμε ειδική αναφορά για το πόσο καλός είναι στο ψηλό παιχνίδι τόσο αμυντικά όσο και στα επιθετικά στημένα της ομάδας.

Στο League Phase, ο Ολυμπιακός κοιτάει ακόμα πιο έντονα το γκολ...

Όπως είπαμε παραπάνω, δεν είναι μόνο τα έξι γκολ που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός στις δύο πρώτες αγωνιστικές αλλά και το γεγονός ότι έχει δεχθεί μόλις ένα τέρμα σε αυτό το διάστημα. Πράγμα πολύ σημαντικό, ειδικά για τέλος.

Όλοι γνωρίζουμε πως στο φινάλε του League Phase, ένα γκολ μπορεί να καθορίσει από τη θέση στην τελική βαθμολογία έως και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Οπότε για τους Πειραιώτες, εκτός από το να σκοράρουν, πρέπει να διατηρήσουν όσο το δυνατό πολύ χαμηλά το παθητικό.

Τρανταχτό παράδειγμα είναι ότι η Μπαρτσελόνα μπορεί να έχει σκοράρει 3 γκολ αλλά έχει δεχθεί 2, με αποτέλεσμα να είναι στην 9η θέση αυτή τη στιγμή με έξι βαθμούς. Οπότε, αν ο Ολυμπιακός δεν προσέξει στα μετόπισθεν, τότε το επιθετικό σκέλος δεν θα έχει ανάλογη βαρύτητα.

Να υπενθυμίσουμε πως η πρώτη 22αδα περνάει στην επόμενη φάση. Οι θέσεις 1-6 θα διασταυρωθούν με τις 17-22 και οι θέσεις 7-16 θα παίξουν με τις ομάδες που θα βγουν από το μονοπάτι των πρωταθλητών (εκεί βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ).