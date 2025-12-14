Ο τεχνικός του Άρη Μανόλο Χιμένεθ θέλει να βάλει φρένο στον Ολυμπιακό και να πάρει προβάδισμα στις νίκες με τον συμπατριώτη του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Άρης εναντίον Ολυμπιακού και Μανόλο Χιμένεθ εναντίον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το πιο σημαντικό ματς της 14ης αγωνιστικής διεξάγεται στο «Κλ. Βικελίδης» στις 20.00, όπου οι Θεσσαλονικείς θα υποδεχθούν τους Πειραιώτες. Δεν πέρασε και αρκετός καιρός από τότε που συγκρούστηκαν οι δύο ομάδες και οι δύο Ισπανοί τεχνικοί. Την 1η Νοεμβρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 κι ενώ ολοκλήρωσε το ματς με δέκα παίκτες.

Ισοπαλία Χιμένεθ-Μεντιλίμπαρ

Ο Χιμένεθ επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Άρη και ήδη διανύει την πέμπτη προπονητική του θητεία. Ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος γεννήθηκε στις 26/1/64 γύρισε για να φορέσει πάλι πάλι τα κιτρινόμαυρα, αλλά του Άρη αυτή τη φορά, μετά την ΑΕΚ. Με την επιστροφή του στη Super League συνάντησε ξανά τον Μεντιλίμπαρ. Με τον 64χρονο (14/3/61) συμπατριώτη του προπονητή του Ολυμπιακού, ήταν αντίπαλος εννέα φορές και το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο...

Ο Χιμένεθ μέτρησε τρεις νίκες, άλλες τρεις φορές πανηγύρισε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ενώ σε τρία παιχνίδια δεν υπήρξε νικητής.

Τελευταία φορά που συναντήθηκαν εκτός Ελλάδας ήταν πριν από σχεδόν 13 χρόνια. Τον Φλεβάρη του 2013, όταν ο Μεντιλίμπαρ ήταν στην Οσασούνα, νίκησε τον Χιμένεθ, ο οποίος βρισκόταν στη Σαραγόσα. Ο Χιμένεθ έπαιξε κόντρα στον Μεντιλίμπαρ ως προπονητής της Σεβίλλης και της Σαραγόσα, ενώ ο Μεντιλίμπαρ ήταν στην Οσασούνα και τη Βαγιαδολίδ.

Η πρώτη τους κόντρα ήταν ακριβώς πριν από 18 χρόνια! Στις 16/12/07 ήρθαν ισόπαλοι με τον Χιμένεθ να είναι στον πάγκο της Σεβίλλης κι ο Μεντιλίμπαρ σ' αυτόν της Βαγιαδολίδ. Ο δεύτερος ήταν, όμως, γηπεδούχος εκείνον τον Δεκέμβριο.

Ο Χιμένεθ εναντίον του Μεντιλίμπαρ

1/11/25 Ολυμπιακός - Άρης 2-1

16/2/13 Οσασούνα - Σαραγόσα 1-0

22/9/12 Σαραγόσα - Οσασούνα 3-1

17/3/12 Σαραγόσα - Οσασούνα 1-1

5/12/09 Σεβίλλη - Βαγιαδολίδ 1-1

21/3/09 Σεβίλλη - Βαγιαδολίδ 4-1

2/11/08 Βαγιαδολίδ - Σεβίλλη 3-2

4/5/08 Σεβίλλη - Βαγιαδολίδ 2-0

16/12/07 Βαγιαδολίδ - Σεβίλλη 0-0

Σερί πέντε ηττών

Ο Άρης δεν κάνει καλή πορεία, βαθμολογικά είναι πλέον 8ος και με τα έως τώρα δεδομένα δεν είναι φαβορί για το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Φυσικά, από τη στιγμή που η διαφορά μειώνεται στο μισό στα playoffs για τις θέσεις 5-8, καμία ομάδα δεν θεωρείται χαμένη.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν ανάγκη μία μεγάλη νίκη την τρέχουσα σεζόν, έχουν χάσει στα ντέρμπι από ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό εκτός κι εντός πήραν ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό.

Ο Χιμένεθ με τη σειρά του θέλει να σπάσει ένα αρνητικό σερί με τον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός τεχνικός έχει 14 αγώνες κόντρα στους Πειραιώτες και μετράει 5 σερί ήττες! Ο απολογισμός του Χιμένεθ κόντρα στον Ολυμπιακό συνολικά δεν είναι τραγικός. Έχει νικήσει 6 φορές, έχασε 7 και ένα ματς δεν είχε νικητή. Αλλά από τις 7 ήττες οι 5 είναι συνεχόμενες κι επιπλέον ορισμένες είναι με μεγάλα σκορ. Έχει ηττηθεί από τους «ερυθρόλευκους» εκτός έδρας με 6-0, 4-1, 3-0 και εντός έδρας με 5-1. Γι' αυτό και τα γκολ είναι 14 υπέρ και 28 κατά.

Ο Χιμένεθ εναντίον του Ολυμπιακού

1/11/25 Ολυμπιακός - Άρης 2-1

25/4/21 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0

4/4/21 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-5

3/1/21 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 3-0

17/2/19 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 4-1

7/2/18 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 2-1 (Κύπελλο)

4/2/18 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-2

24/1/18 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-0 (Κύπελλο)

24/9/17 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 3-2

26/4/17 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-1 (Κύπελλο)

13/4/17 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-2 (Κύπελλο)

19/2/17 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-0

20/3/11 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 6-0

27/11/10 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-0